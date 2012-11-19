عضویت 5474 نفر در کتابخانه های عمومی دامغان

محبوبه امیراحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به عضویت 5 هزار و 474 نفر در 10 کتابخانه عمومی شهرستان دامغان، افزود: از این تعداد 5 هزار و 413 نفر عضو کتابخانه های عمومی نهادی و 61 نفر نیز عضو کتابخانه مشارکتی این شهرستان هستند.

وی خاطرنشان ساخت: در 7 ماهه نخست سال جاری 73 هزار و 772 جلد کتاب به مراجعه کنندگان به کتابخانه های عمومی نهادی و مشارکتی در این شهرستان امانت داده شد.

رئیس اداره کتابخانه های عمومی دامغان افزود: کتابخانه های عمومی نهادی و مشارکتی شهرستان دامغان دارای 16 هزار و 992 عنوان کتاب است.

امیراحمدی گفت: در طول 7 ماهه نخست سال جاری 59 هزار و 895 نفر به کتابخانه های عمومی نهادی و مشارکتی شهرستان دامغان مراجعه داشتند.

