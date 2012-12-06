عملیات احداث پارک میر ابوطالب شاهرود آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرستان شاهرود با اشاره به این که طی 10 روز گذشته در شاهرود سه نفر در اثر مسمومیت با گاز منوکسید کربن جان خود را از دست دادند، افزود: استفاده نامناسب از وسایل گرمایشی همچون تک شعله، عدم وجود دوکش مناسب، قرار دادن دود کش بخاری داخل ظرف آب و انتشار گاز منواکسید کربن در فضای بسته علت بروز این حوادث است.

سید محمد حسینی با یادآوری این مطلب که طی دو سال گذشته 13 نفر در شاهرود بر اثر مسمومیت با گاز منواکسید کربن جان خود را ازدست داده اند تصریح کرد: یکی از فوتی ها راننده کامیونی بود که به علت استفاده از گاز پیک نیک در اتاق ماشین و بسته بودن منافذ ورود هوا جان خود را از دست داد.

وی ضمن تاکید بر استفاده درست و اصولی از وسایل گاز سوز و رعایت نکات ایمنی عنوان کرد: سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی در تمامی ایستگاه های خود آمادگی لازم جهت آموزش رایگان و آشنا نمودن شهروندان با اصول ایمنی را دارد.

آغاز عملیات احداث پارک میر ابوطالب شاهرود

عملیات احداث پارک میر ابوطالب شاهرود واقع در خیابان مسجد رانندگان، در زمین موقوفی میر ابوطالب با مساحتی بالغ بر دو هزار و 300 متر مربع توسط سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری آغاز شد.

سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری تا کنون 30 متر مربع جدول کاری، 400 متر مربع پازل فرش و دو هزار متر مکعب عملیات خاک ریزی و شن ریزی این پارک را انجام داده است.

صدور حکم تخریب دو دستگاه ساختمان متخلف در قلعه میرزا تقی شاهرود

دو دستگاه ساختمان که مالکین آن در رعایت قوانین شهری و ساخت و ساز تخلف داشتند در قلعه میزا تقی شاهرود طبق قانون مشمول حکم تخریب شدند.

بر اساس قوانین و احکام کمیسیون ماده صد شهرداری ها، تخریب ابنیه ای که برخی تخلفات را مرتکب می شوند، لازم الاجراست و مالکین باید جهت قبل از اقدام به ساخت و ساز از عواقب تخلف و تخطی از قانون آگاه باشند و سپس اقدام به احداث ساختمان کنند تا گرفتار اصراف هزینه های هنگفتی که غیرمستقیم، اتلاف آن به جامعه لطمه می زند، نشوند.