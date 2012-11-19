برند نصف جهان برای توسعه اقتصادی اصفهان استفاده شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا گنجوی در پنجمین جلسه کمیسیون نام و نشان تجاری اتاق اصفهان اظهار کرد: باید در حوزه هویت نصف جهان تحقیقات و پایش علمی صورت گیرد تا این هویت برای اصفهان پویا و زنده‌تر شود.



وی به برند سازی در حوزه شهری اشاره کرد و افزود: ایجاد یک هویت در شهر می‌تواند به برند سازی آن شهر در اذهان مردم سراسر جهان کمک کند.



به گفته این کارشناس حوزه نام و نشان تجاری هویت یک شهر توسط مؤلفه‌های مختلف در شهر ایجاد می‌شود، به عنوان مثال حوزه فرهنگ، هنر، صنعت، کشاورزی و گردشگری هر شهر می‌تواند شاخصه‌هایی برای برند شدن داشته باشد.



وی گفت: شهرهای ایران با وجود ظرفیت بالا برای ایجاد برند شهری اقدامی نکرده‌اند و اصفهان به عنوان یک شهر پیشرو می‌تواند در این زمینه پیش‌قدم باشد.



گنجوی برند شهری نصف جهان برای اصفهان را فرصت مناسب برای توسعه گردشگری و معرفی محصولات و خدمات شهری اصفهان برشمرد و افزود: مسئولان بخش دولتی و بخش خصوصی با همکاری یکدیگر می‌توانند اقتصاد شهر را متحول کنند.



وی تحقیقات، استراتژی، طراحی و عملیات را چهار بخش مهم برند سازی برشمرد و گفت: برای برند سازی باید هر مرحله به صورت فنی و علمی دنبال شود.



این کارشناس حوزه نام و نشان تجاری به فعالیت مستمر شرکت‌های بین‌المللی در ارزیابی شخصیت مردم ایران اشاره و تصریح کرد: شرکت‌های خارجی با تحقیق بر روی مردم ایران در دو بخش مردان و زنان و بررسی شخصیت آنها، اقدام به تولید محصولات مورد نظر می‌کنند و در ایران هنوز در این حوزه اقدام عملی صورت نگرفته است.



وی جمع آوری اطلاعات از مصرف کنندگان را عامل مهم در موفقیت یک شرکت تجاری دانست و بیان کرد: شرکت‌های ایرانی در بخش طراحی و عملیات موفق عمل می‌کنند، اما در بخش راهبرد و تحقیقات ضعیف هستند.

سازمان ملی استاندارد موظف به نظارت بر بازار اسباب‌بازی‌های وارداتی شد

مدیر کل اداره استاندارد استان اصفهان گفت: دستورالعمل پیشگیری و مبارزه با قاچاق اسباب‌بازی با مشارکت سازمان ملی استاندارد ایران تدوین و ابلاغ شد.

غلام‌حسین شفیعی اظهار کرد: با توجه به نقش اسباب‌بازی در جنبه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و نیز امنیتی جامعه و تأثیرگذاری در کیفیت، نحوه رشد و خلاقیت کودکان، با تدوین چنین دستورالعملی وظایف مهم و حساسی بر عهده سازمان ملی استاندارد گذاشته شد.



وی گفت: بیش از 200 واحد تولید اسباب‌بازی و حدود سه هزار و 850 واحد صنعتی در حوزه توزیع اسباب بازی در کشور وجود دارد.



مدیر کل اداره استاندارد استان اصفهان افزود: عواملی همچون تولید و واردات اسباب‌بازی‌های غیر استاندارد و بی‌کیفیت و نیز نبود اتحادیه مستقل صنفی و ضعف نظارت‌ها در این زمینه، سبب بروز نگرانی‌ها و دغدغه مصرف‌کنندگان شده است.



به گفته وی نهادینه‌سازی گرایش به تولید و مصرف انواع اسباب‌بازی کیفی و رقابت‌پذیر داخلی و رویگردانی از مصرف اسباب‌بازی قاچاق و شفاف‌سازی نظام گردش این کالا، از اهداف راهبردی این اقدام است.



شفیعی تصریح کرد: سازمان ملی استاندارد علاوه بر کنترل اسباب‌بازی‌ها در طرح خرید از بازار طاها(اجرای هماهنگ استاندارد)، موظف شده اسباب‌بازی‌های وارداتی و نیز تولید داخل را کنترل و نظارت کند و علاوه بر اعمال قانون، راهکارهای بهبود امر تولید و استانداردسازی این محصولات را بررسی و اعلام نظر کند.