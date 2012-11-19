به گزارش خبرنگار مهر، حیدر حیدری معاون عملیات سازمان امداد و نجات هلال احمرظهر دوشنبه درنشست هماهنگی طرح زمستانی با اشاره به اینکه این سازمان ازمهر ماه خود را برای طرح زمستانی آماده کرده است، گفت: بیش از 33 درصد از نظر کمی رشد داشته ایم ضمن اینکه از نظر کیفی نیز سعی کرده ایم از نظر تیم های امداد و تجهیزات به روزشود.

وی ادامه داد: امسال قصد داریم پایگاه های امداد و نجات را در گردنه های برفگیر راه اندازی کنیم ضمن اینکه تجهیزات و پایگاهها نیز دو برابر می شود.

وی با اعلام اینکه سامانه 147 آماده دریافت پیامک و تماس هموطنان برای امداد رسانی است، خواستار همکاری اوقاف به منظور اسکان در راه ماندگان در امامزاده ها و مساجد شد.

معاون عملیات سازمان امداد و نجات هلال احمر با بیان اینکه سرعت اتوبوس ها در زمستان افزایش می یابد گفت: در گذشته تمهیداتی در نظر گرفته شده بود تا راهیان نور شبها تردد نکند که امیدواریم این طرح دوباره اجرا شود.

در ادامه این نشست دکتر احمد شجاعی رئیس سازمان پزشکی قانونی اظهار داشت: خوشبختانه در سال 90 تلفات رانندگی کاهش قابل توجهی داشت و ما پیش بینی می کردیم کاهش تلفات در سالهای بعد روند کندی را بگیرد اما با توجه به آمار تصادفات نیمه اول امسال خوشبختانه تلفات رانندگی 5.4 درصد کاهش نشان می دهد.

وی ادامه داد: اگر چه مرگ ده هزار و 609 نفر در شش ماه آمار کمی نیست و بیشتر این کشته شدگان را قشر جوان و فعال جامعه تشکیل می دهند.

رئیس سازمان پزشکی قانونی با بیان اینکه 50 درصد علت فوت در تصادفات رانندگی ضربه به سر و 20 درصد شکستگی ها است، افزود: متاسفانه بیش از 50.3 درصد مرگ ها در صحنه و 8.7 درصد حین انتقال و 39.8 نیز در بیمارستانهای رخ می دهد این درحالی است که این آمارها باید کاهش یابد.