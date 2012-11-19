  1. سیاست
۲۹ آبان ۱۳۹۱، ۱۴:۱۹

در گفتگو با مهر مطرح شد:

رد کلیات بحث تشکیل "قرارگاه اقتصاد مقاومتی" در هیات رئیسه مجلس

رد کلیات بحث تشکیل "قرارگاه اقتصاد مقاومتی" در هیات رئیسه مجلس

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی از بررسی موضوع تشکیل قرارگاه اقتصاد مقاومتی در جلسه اعضای هیات رئیسه مجلس خبر داد و گفت: برآیند نظرات اعضا این بود که تشکیل چنین قرارگاهی راهگشای حل مشکلات اقتصادی موجود نخواهد بود.

حسین سبحانی نیا در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به بررسی موضوع تشکیل قرارگاه اقتصاد مقاومتی در جلسه هیات رئیسه مجلس در چند روز گذشته، اظهارداشت: این موضوع پس از مطرح شدن در محافل خبری در جلسه هیات رئیسه مجلس مورد بررسی قرار گرفت و برخی از اعضای هیات رئیسه نظرات خود را نسبت به آن بیان کردند.

عضو هیات رئیسه مجلس موضوع مورد بررسی را تشکیل قرارگاه اقتصاد مقاومتی برای تنظیم سازوکار تصمیم گیری و ساماندهی امور اقتصادی در کشور با دارا بودن اختیارات خاص عنوان کرد.  

وی افزود: در جلسه هیات رئیسه کلیات این موضوع بررسی شد و با نقطه نظراتی که اعضا ارائه کردند، مورد پذیرش اعضا قرار نگرفت. اعضای هیات رئیسه معتقدند بودند این موضوع اشکالاتی از قبیل نقض تفکیک قوا و دخالت در اختیارات دولت دارد.

سبحانی نیا گفت: آنچه از سوی اعضای هیات رئیسه بحث شد این بود که آیا تشکیل چنین قرارگاهی آثار مثبتی به همراه دارد و برای حل مشکلات کنونی می تواند کارآمد و کارساز باشد یا خیر که درنهایت مشخص شد نگاه اعضای هیات رئیسه نگاه مثبتی به این موضوع نیست و با این چارچوب اهداف مد نظر برای رفع مشکلات اقتصادی تامین نمی شود.

وی یادآور شد: البته شنیده ام که شورای عالی امنیت ملی هم در این خصوص نظراتی دارد.

به گزارش مهر، یک نماینده مجلس روز گذشته در گفتگو با خبرنگار مهر گفته بود هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در حال بررسی طرحی است که براساس آن قرارگاهی اقتصادی با حضور نمایندگانی از سه قوه برای اتخاذ تصمیمات کلان اقتصادی تشکیل می شود.

به گفته این نماینده مجلس براساس این طرح از هر قوه 2 نفر عضو این قرارگاه خواهند بود.
کد مطلب 1747642

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