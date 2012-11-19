ابداع شیوه نوینی برای تبدیل گازهای گلخانه ای به سوخت

به گزارش خبرگزاری مهر، "لانس سیفلت" زیست شیمیدان دانشگاه یوتا و همکارانش از دانشگاه ویرجینیا تک با استفاده از ژنتیک مدرن به این شیوه دست یافته اند.

نتایج این تحقیقات در نشریه Proceedings of the National Academy of Sciencesمنتشر شده است.

این دانش پژوهان می گویند مطالعات آنها هنوز برای تبدیل دی اکسید کربن به هیدروکربن قابل استفاده، در گام نخست است.

آنها می گویند فقط توانسته ایم میزان بسیار اندکی از دی اکسید کربن را به متان تبدیل کنیم و فرایند ما بسیار کند و غیر موثر است.

این محققان می افزایند: اما اکنون می توانیم شناخت خود را از شیمی آغاز کنیم. ما اصول مکانیکی را برای این تبدیل ایجاد کرده ایم اصولی که دیگر شیمیدانها می توانند برای طراحی کاتالیست های بهتر و اثربخش تر در این فرایند ایجاد کنند.

سیفلت می گوید کاهش و یا جداسازی مولکول های دی اکسید کربن کار دشواری است چرا که دی اکسید کربن یک ترکیب بسیار پایدار است.

این محققان مدتها آنزیم های باکتریایی موسوم به نیتروژناس را مورد مطالعه قرار داده بودند. این آنزیم در کاهش نیتروژن استفاده می شود. این پژوهشگران در تحقیقاتشان دریافتند مولیبدن نیتروژناس می تواند مونوکسید کربن را به هیدروکربن تبدیل کند.

آنها این یافته خود را در سال 2011 در نشریه Biological Chemistry منتشر کردند.

سیفلت اظهار داشت با استفاده از این دانش یک گام به عقب برداشتیم و گفتیم آیا می توان از یک فرایند مشابه برای تبدیل دی اکسید کربن استفاده کرد یا خیر.

این زیست شیمیدانها از مهندسی ژنتیک برای مدل سازی دوباره پروتئین نیتروژناس استفاده کردند از این رو اکنون می توانند دی اکسید کربن را به متان تبدیل کنند.

شیوه ارائه شده از سوی ما می تواند به شناخت چگونگی تبدیل دی اکسید کربن به مواد شیمیایی و سوخت های دیگر منجر شود. با این حال چالش همیشگی شناخت چگونگی عملکرد این فرایند و سپس تبدیل این دانش به ساخت کاتالیست های قدرتمندی است که بتواند دی کسید کربن را از جو برداشته و به ماده مفیدی تبدیل کنند.