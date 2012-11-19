یک نظامی صهیونیست در پی شلیک آر پی جی از منطقه سینا زخمی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو رژیم صهیونیستی، صبح امروز یک گلوله آر پی جی از منطقه سینا به سوی یک گروه مهندسی از نظامیان اسرائیلی در جنوب ایلات پرتاب شد .

در پی این حمله مسلحانه یکی از نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی زخمی شد.