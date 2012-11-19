  1. بین الملل
۲۹ آبان ۱۳۹۱، ۱۳:۴۷

صبح امروز؛

یک نظامی صهیونیست در پی شلیک آر پی جی از منطقه سینا زخمی شد

یک نظامی صهیونیست در پی شلیک آر پی جی از منطقه سینا زخمی شد

رادیو رژیم صهیونیستی از زخمی شدن یک نظامی صهیونیست در پی حمله مسلحانه صبح امروز در منطقه سینا مصر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو رژیم صهیونیستی، صبح امروز یک گلوله آر پی جی از منطقه سینا به سوی یک گروه مهندسی از نظامیان اسرائیلی در جنوب ایلات پرتاب شد .

در پی این حمله مسلحانه یکی از نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی زخمی شد.

کد مطلب 1747644

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