کتاب "تا استانبول در جستجوی تشیع" توسط نشر ادیان منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب "تا استانبول در جستجوی تشیع" که پنجمین اثر داود بهلولی است، حاصل دو سفر نویسنده به استانبول و یافته‌های حاصل از کنکاش او درباره تشیع در ترکیه و استانبول است.



آن‌چه در پی می‌آید شامل دو بخش است، بخش رهاورد دو سفر هفت روزه به استانبول و بخش دیگر یافته‌هایم از کنکاش و جستجو درباره تشیع در ترکیه و استانبول است تا با قرار گرفتن در کنار رهاورد سفر، مجموعه حاضر را فراهم آورد.



کتاب "تا استانبول در جستجوی تشیع"، نوشته داود بهلولی در شمارگان هزار نسخه و با قیمت هر جلد 66 هزار ریال در 242 صفحه به همت نشر ادیان منتشر شده است.



کتاب مسیر مدیران موفق قم رونمایی شد



مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان قم در مراسم رونمایی از کتاب مدیران موفق قم اظهار داشت: یکی از شاخه ها و ارکان مهم و موثر در اقتصاد پویا حضور فعال کارآفرینان است.



جعفر فرشچی از وظایف صنایع کوچک و شرکت شهرکهای صنعتی را توجه به عوامل موثر در تولید و اشتغال پایدار عنوان و ادامه داد:شرکت شهرکهای قم برنامه های مختلفی را در این راستا تدوین و اجرا کرده که از مهمترین آنها مستند سازی تجربیات کارآفرینان برتر استان است.



فرشچی اضافه کرد: در این اقدام عوامل مختلف موفقیت کار آفرینان هم بعد از جمع آوری و تدوین در قالب کتابی با عنوان مسیر مدیران موفق کارآفرین به چاپ رسید تا منبعی مناسب و قابل استفاده برای جوانان و افرادی که در عرصه صنعت جویای نام هستند باشد.



وی ادامه داد: محتوای این کتاب بیان موفقیتهای افراد با توجه به شرایط مختلف زمانی و وجود مشکلات با استفاده از روشهای تجربی، خلاقیتها و ابتکارات کارآفرینان است که می طلبد مدرسان و مراکز آموزشی به مطالب عنوان شده در این کتاب توجه کنند.



گفتنی است در مراسم رونمایی از کتاب مسیر مدیران موفق که به همت شرکت شهرکهای صنعتی قم برگزار شد جمعی از کارآفرینان استان حضور داشتند که به رسم یادبود به هر کدام از ایشان کتابی به رسم یاد بود اهدا شد.

کتابخانه تخصصی نماز در قم راه‌اندازی ‌شد



بر اساس گزارش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم، در مراسمی همزمان با افتتاح کتابخانه تخصصی نماز، از کتابنامه نماز و دوره 20جلدی امام خمینی (ره) و کودکان نیز رونمایی شد.



با راه‌اندازی این کتابخانه کتاب‌های مرتبط با نماز در یک مخزن جداگانه قرار گرفت تا محققان و دانشجویان بتوانند از منابع مستند این کتابخانه در زمینه تدوین پایان‌نامه و آثار پژوهشی استفاده کنند.



کتاب‌نامه نماز که از دیگر اقدامات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم در زمینه ترویج و توسعه فرهنگ نماز است نیز در این مراسم رونمایی شد که یک هزار و 100 عنوان کتاب در زمینه نماز شناسایی شده و اطلاعات آنها در این کتاب وجود دارد.



اطلاعات کتاب‌های این کتاب‌نامه به ترتیب حروف الفبایی در این کتاب گردآوری شده به طوری که این امر دسترسی به کتاب‌ها را برای محققان و پژوهشگران این حوزه آسان می‌کند.



رونمایی از مجموعه 20 جلدی "امام خمینی و کودکان"



یکی دیگر از برنامه هایی که در این مراسم انجام ‌شد، رونمایی از مجموعه 20 جلدی "امام خمینی و کودکان" بود که توسط انتشارات نینوا به زیور طبع آراسته شده است.



این مجموعه آثار به روایت داستان کودکانی از سراسر جهان می‌پردازد که شیفته امام خمینی(ره) بوده‌اند و به دنبال شناساندن شخصیت امام خمینی(ره) از این طریق و به زبان کودکانه است.