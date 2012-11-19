مطبوعات لرستان زیر تیغ گرانی کاغذ/ وعده هایی که به سرانجام نمی رسد

به گزارش خبرنگار مهر، این روزها با گرانی کاغذ، فروشنده کاغذ بی آنکه انصاف و دادگری در کارش باشد کاغذ را با نرخ دلخواه می فروشد و مخاطب نیز از تیر رس این امر برکنار نیست و باید برای خرید روزنامه و کتاب بهایی بیشتر بپردازد.

گرانی کاغذ در استانهای مختلف و سراسر کشور به چالشی جدی تبدیل شده به طوریکه در استان لرستان فعال ترین مطبوعات نیز تصمیم به انتشار یک شماره در میان نشریات خود گرفته اند تا بلکه از این رهگذر بتوانند مدت بیشتری قلب نشریه خود را تپنده نگه دارند.

یک روزنامه نگار پلدختری در ان رابطه به مهر گفت: یک روزنامه چندین صفحه ای که با بهای 500 تومان عرضه می شود مبلغی فراتر از 800 تا 900 تومان هزینه کاغذ، چاپ، لیتو گرافی، مرکب چاپ و ... به همراه دارد.

احسان مهرابی افزود: بدین ترتیب کاغذ و ابزار چاپ و لیتوگرافی شریان حیاتی چاپ روزنامه است و هرگونه نوسانی در بازار کاغذ گردانندگان روزنامه را با مشکل مواجه می کند.

وی با اشاره به استمرار مشکل گرانی کاغذ افزود: تحمل این چالش از یک سال پیش آغاز شده و روز به روز بار آن سنگین تر و خردکننده تر می شود و دامنه دغدغه و نگرانی روزنامه نگاران را گسترده تر می سازد.

این فعال خبری پلدختر با بیان این که با ادامه این وضع گردانندگان روزنامه ها چاره ای جز سوختن و ساختن ندارند عنوان کرد: گردانندگان نشریات چنانچه بخواهند بر بهای تک فروشی تا رسیدن به میزان برآورد هزینه و تامین هزینه بیفزایند فشاری برخوانندگان وارد خواهد آمد که این موضوع اقبال مردم به مطبوعات را کاهش می دهد.

یک خبرنگار دیگر نیز با اشاره به روند کنونی گرانی کاغذ گفت: چشم مطبوعات برای تامین کاغذ به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت صنعت، معدن و تجارت دوخته شده است تا برای تنظیم بازار کاغذ و تعدیل بهای آن فکری اساسی کنند.

وی افزود: چنانچه چاره جویی اساسی برای تعدیل بهای کاغذ صورت نگیرد، برخی از روزنامه ها و حتی برخی کتاب ها پشت گرانیها متوقف می شوند.

این فعال رسانه ای با بیان اینکه توقف چاپ نشریات و کتب در نهایت در فضای فرهنگی کشور و استان تاثیر خود را خواهد گذاشت، افزود: وعده هایی که در این زمینه داده می شود کم و بیش بدون پشتوانه است و یا تنها بخشی از نگرانی را کم رنگ می سازد.

وی از متولیان امر خواست که نگذارند روزنامه نگاران و گردانندگان مطبوعات بیش از این متحمل فشارهای ناشی از گرانی کاغذ شوند و یا روزنامه ها از نظر شمار صفحه ها و تیراژ، کارشان با افت و خیز همراه شده و خانواده ها سبدهای روزانه شان از مطبوعات تهی بماند.

به هر روی امید می رود با استمرار پیگیری مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با توجه به دغدغه های معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد زمینه رفع مشکل گرانی کاغذ از سوی مسئولان امر از جمله متولیان امر در وزارت صنعت، معدن و تجارت فراهم شود.