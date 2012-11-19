همایش استانی مشاوران مدارس در شهرستان پاکدشت برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش برای توسعه دانش مشاوران مدارس با موضوع اهداف و ضرورتهای هدایت تحصیلی برگزار شد.

محمد رضا جوادی، مدیر آموزش و پرورش پاکدشت در این مراسم ضمن خیرمقدم به میهمانان و مشاورین، از اهمیت نقش مشاوران در روند تحصیلی دانش آموزان یاد کرد و ابراز امیدواری کرد که در سال تحصیلی جاری مانند سالهای پیش، نیازهای دانش آموزان را در اولویت کارهای خود قرار دهند.

گفتنی است، این همایش با حضور نمایندگانی از وزارت خانه، اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران، مدیریت آموزش و پرورش پاکدشت، معاونت پرورشی این اداره و مشاورین مقطع متوسطه مدارس این شهرستان در کانون شهدای پاکدشت برگزار شد.

معاون جدید اداری مالی شهرداری باقرشهر معرفی شد

معاون جدید اداری مالی شهرداری باقرشهر در مراسمی با حضور مسئولان شهرداری این شهر معرفی شد.

در مراسمی که صبح دوشنبه با حضور جمشید سعادتمند شهردار باقرشهر و معاونان و مدیران ارشد شهرداری در شهرداری باقرشهر برگزار شد، طی حکمی از سوی سعادتمند، داوود محمدی به عنوان معاون جدید اداری مالی شهرداری باقرشهر منصوب شد.

در این مراسم، شهردار باقرشهر با تأکید بر ضرورت تلاش و جدیت بیش از پیش این معاونت در ارائه خدمات اصلی و مورد توقع شهروندان، خواستار توجه بیشتر مدیران و پرسنل این حوزه به مطالبات پرسنل و شهروندان شد.

جمشید سعادتمند ضمن مثبت و قابل قبول دانستن عملکرد معاونت اداری مالی شهرداری طی چند سال گذشته، کسب عنوان شهرداری برتر در حوزه امور اداری در بین شهرداریهای استان تهران در سال جاری را نتیجه تلاش و خدمات رسانی مطلوب شهرداری دانست و خواستار تداوم این روند در سال جدید شد.

گفتنی است، شهردار باقرشهر در پایان این مراسم ضمن تقدیر و تشکر از تلاشهای بهروز علافی معاون سابق اداری مالی شهرداری، داوود محمدی را به عنوان معاون جدید خود در این حوزه معرفی کرد و علافی به عنوان مشاور شهردار، ابلاغ خود را از دست شهردار باقرشهر دریافت کرد.