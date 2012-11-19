به گزارش خبرنگار مهر، دور دوم و پایانی چهارمین دوره انتخابات هیئت نظارت بر مطبوعات و خبرگزاریها فردا در تهران برگزار میشود.
کاندیداهای نهایی این انتخابات که صلاحیتشان تائید شده، 20 نفر هستند که مهر اسامی آنها را منتشر میکند:
1- حامد احمدی (آفتاب لرستان)، 2- حسین انتظامی (فارغالتحصیلان)، 3- محمدرضا بامدادیان (هنر و رایانه)، 4- محمدرضا تقویفرد (خورشید)، 5- اصغر جمالیفرد (والفجر)، 6- امید حلالیزاده (فرهنگ جنوب)، 7- محمدودود حیدری (جوان)، 8- حمید رسایی (9 دی)، 9- میعاد صادقی (ایران سپید)، 10- نصرتالله طاقتی احسن (پیام همدان)، 11- منصور غفوری (وظیفه)، 12- عبدالوحید فیاضی (سوردار)، 13- علی محمدی (موج نو)، 14- علیرضا معزی (خبر ورزشی)، 15- سیدابوالقاسم موسوی (معیار)، 16- سیدنظامالدین موسوی (فارس)، 17- مینا مهرنوش (دنیای نوین کسب و کار)، 18- ابوالحسن میری (زاهدان امروز)، 19- هومن نامور (روانشناسی و هنر) و 20 سیفالله یزدانی نظامآباد (عصر اقتصاد).
چهارمین دوره هیئت نظارت بر مطبوعات و خبرگزاریها فردا سهشنبه 30 آبان ساعت 14 در تالار وحدت تهران برگزار خواهد شد.
بر اساس قانون، آن دسته از مدیران مسئول نشریات که یک سال قبل از انتخابات هیئت نظارت بر مطبوعات و خبرگزاریها، حداقل یک شماره از نشریه خود را منتشر کرده باشند یا پروانه انتشار نشریهشان به دلیل حکم قطعی دادگاه و ماده 16 قانون مطبوعات ابطال نشده باشد، میتوانند در این رقابت شرکت کند.
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