الگورتیم مدیریت پرواز برای هدایت تمام خودکار پهپادها در ایران طراحی و ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر اسلام نظامی دبیر ششمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران از ارائه الگوریتم مدیریت پرواز برای هدایت و کنترل آنلاین تمام خودکار پهپادها در این کنفرانس خبر داد و گفت: جزئیات این پژوهش که از سوی پژوهشگران کشور انجام شده است، طی روزهای 8 و 9 آذرماه در ششمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران که در محل دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار می شود ارائه می شود.

با اعلام این خبر افزود: در این تحقیق کوشش شده است تا یک الگوریتم اجرایی مدیریت پرواز برای هدایت و کنترل تمام خودکار و آنلاین پهپادها در تمامی فازهای پروازی ارائه شود.

وی ادامه داد: این الگورتیم مدیریت پرواز از مجموعه قوانین هدایتی برگرفته از روش هدایت تعقیب نقاط مجازی در فاز گذر از نقاط راه و هدایت فازهای برخاست و نشست تشکیل شده است.

دبیر ششمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران در مورد مزیت این الگوریتم طراحی و پیاده سازی شده تصریح کرد: تمامی مراحل عملیات پهپاد از برخاست تا فرود در نطقه مورد نظر به صورت تمام خودکار انجام می گیرد.

وی گفت: در این روش ابتدا نقاط مورد نظر برای عبور پهپاد و انجام عملیات احتمالی در آنها و همچنین نقطه مورد نظر برای فرود و راستای باند فرود توسط کاربر مشخص شده و سپس تمام عملیات پس از برخاست به صورت خودکار انجام می شود.

به گفته دکتر ناظمی، جزئیات این پژوهش که توسط سه تن از محققان کشور انجام شده است همزمان با برپایی ششمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران ارائه خواهد شد.

وی اضافه کرد: طراحی و آنالیز مجموعه های آزمایشگاهی راکتور اتمی بوشهر در مقیاس کوچک با رویکرد فرماندهی و کنترل حوادث هسته ای از دیگر مباحثی است که در این کنفرانس ارائه خواهد شد.

دبیر ششمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران با اشاره به اینکه بومی سازی محصولات فن آوری داخلی در حوزه C41 از اهداف این کنفرانس دو روزه را تشکیل می دهد، اظهار داشت: این کنفرانس با هدف شناسایی نیازها، چالش ها و نیز شناسایی خبرگان و هسته های تحقیقاتی در حوزه C41 برگزا رمی شود.

وی ادامه داد: امنیت در سامانه های C41 از محورهای اصلی این کنفرانس است که با شعار "فرماندهی و کنترل یکپارچه، پایدار، هوشمند و امن" برپا می شود.

دکتر ناظمی گفت: امنیت فضای سایبری و تبادل اطلاعات، فرصت ها و تهدیدهای شبکه های اجتماعی، آسیب پذیری سامانه های C41 و چگونگی مقابله با آن و نیز امنیت سخت افزارها از دیگر مباحثی است که در ششمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران از سوی کارشناسان و صابحنظران به بحث و تبادل نظر گذاشته خواهد شد.