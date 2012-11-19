عدم پرداخت منابع صندوق رفاه دانشجویان توسط دولت/ واریز وام شهریه از آذر

به گزارش خبرنگار مهر، کیوان مرادیان امروز در حاشیه همایش معاونان دانشجویی دانشگاهها در پاسخ به پرسش مهر در خصوص اختصاص یافتن منابع مالی این صندوق از سوی دولت، اظهار داشت: مبلغ 155 میلیارد تومان ابلاغیه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به صندوق رفاه دانشجویان بود که تاکنون ریالی از این مبلغ پرداخت نشده است.

وی گفت: هزینه پرداختی وام شهریه به دانشجویان در سال گذشته 120میلیارد تومان بود اما در سال جاری این مبلغ به 87 میلیارد تومان رسید.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان با اشاره به جلسه شب گذشته وزیر علوم، معاون اول ریاست جمهوری و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، ادامه داد: در این جلسه مقرر شد یارانه دانشجویان طی روزهای آینده پرداخت و وام شهریه نیز در آذرماه به حساب صندوق رفاه دانشجویان واریز شود.