350 طرح کشاورزی در لنگرود به تصویب رسید

رمضان بهشتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از این تعداد 36 طرح تولیدات گیاهی به مبلغ 14 میلیارد ریال، 58 طرح تولیدات دامی به مبلغ 63 میلیارد ریال، 150 طرح مکانیزاسیون به مبلغ 37 میلیارد ریال، 20 طرح صنایع تبدیلی به مبلغ 150 میلیارد ریال و تعداد هفت طرح شیلاتی به مبلغ 15 میلیارد ریال است.

وی اظهارداشت: با توجه به 24 میلیارد ریال اعتباری که تاکنون جذب شده انتظار می رود تا پایان سال جاری در صورت وجود اعتبار، کل سهمیه ابلاغی که 55 میلیارد و 650 میلیون ریال است با مجموع اشتغال 400 نفر هزینه شود.

مدیر جهاد کشاورزی لنگرود همچنین یادآورشد: جلسات کارگروه کشاورزی هر هفته روزهای دوشنبه در محل فرمانداری برگزار می شود که ریاست کارگروه طرح توسعه بخش کشاورزی به عهده فرماندار و دبیر کارگروه با مدیر جهاد کشاورزی شهرستان است.

وی در ادامه اجرای طرح توسعه کشاورزی را زمینه سازایجاد اشتغال پایدار در منطقه دانست و افزود: اگر طرح جامع توسعه کشاورزی به طور کامل اجرا شود بدون شک انقلابی در بعد اقتصادی، خود کفایی و اشتغال خواهیم داشت.

بهشتی همچنین از برداشت خرمالو در این شهرستان خبرداد و اظهارداشت: خرمالو میوه ای پائیزیست که رنگدانه های آن با فصل ظهور این میوه هماهنگ است.

وی با اعلام اینکه این میوه پرکالری از سرزمین های خاور دور وارد ایران شده و در نوار ساحلی کشور کاشته و تولید می شود، بیان داشت: سطح زیر کشت خرمالو در شهرستان لنگرود 17 هکتار است که پنج هکتار آن هنوز به مرحله باردهی نرسیده است.

مدیر جهاد کشاورزی لنگرود با بیان اینکه از 12 هکتار باغ مثمر 30 تن خرمالو برداشت شده است، افزود: میزان درآمد حاصل از این محصول 360 میلیون ریال است.

وی یادآورشد: کشت این محصول در سالهای اخیر در این شهرستان از رونق خوبی برخوردار است و میوه مزبور سرشار از ویتامین علاوه بر خاصیت ضد سرطانی خواص دارویی هم دارد، وجود عناصری مثل پتاسیم و منیزیم به خرمالو خاصیت کاهش دهندگی چربی، کلسترول و فشارخون داده است.