آشنایی با فرهنگ دینی بزهکاری و جرم را کاهش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید حدادی در دومین جلسه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در شهرستان خمین افزود: توسعه برنامه های فرهنگی قطعا می تواند در کاهش جرایم راهگشاباشد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان خمین با اشاره به رعایت نکات تربیتی، اخلاقی و اسلامی گفت: اگر تربیت افراد جامعه براساس آموزه های دینی ومنطبق بر قرآن واحادیث اهل بیت (ع) باشد، ناهنجاریها و بزهکاری به حداقل خواهدرسید.

حجت الاسلام حسن کریمی با اشاره به اینکه یکی از دلائل اصلی که فرد دچار بزهکاری وناهنجاریهای اجتماعی می شود فاصله گرفتن از احکام الهی است بیان داشت: خداوند گذشتگان را مورد لعن قرار نداد، مگر به خاطر آن که آنها امر به معروف و نهی از منکر را ترک کردند، پس ناآگاهان را به خاطر ارتکاب گناه و تحمل کنندگان گناهان را به خاطر ترک بازداشتن آنها مورد لعن قرارداده است.