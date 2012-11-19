مسجد ارک
سخنران: حجت الاسلام والمسلمین سید حسین مؤمنی
مداح: منصور ارضی
ساعت شروع: بعداز نماز مغرب و عشا
مکان: خیابان 15 خرداد، میدان 15 خرداد
حسینیه موج الحسین(ع)
سخنران: حجت الاسلام والمسلمین علی ثمری
مداح: حسین سازور
ساعت شروع: 9:30 شب
مکان: خیابان 17 شهریور، نرسیده به میدان خراسان
سخنران: حجت الاسلام والمسلمین علی ثمری
مداح: حسین سازور
ساعت شروع: 9:30 شب
مکان: خیابان 17 شهریور، نرسیده به میدان خراسان
حسینیه رایت العباس(ع)
سخنران: حجت الاسلام والمسلمین شیخ محمود ریاضت
مداح: محمود کریمی
ساعت شروع: 3 ساعت پیش از اذان مغرب
مکان: چیذر، آستان مقدس امامزاده علی اکبر چیذر
سخنران: حجت الاسلام والمسلمین شیخ محمود ریاضت
مداح: محمود کریمی
ساعت شروع: 3 ساعت پیش از اذان مغرب
مکان: چیذر، آستان مقدس امامزاده علی اکبر چیذر
مسجد الهادی(ع)
سخنران: حجت الاسلام والمسلمین سیدحسین مومنی
مداح: محمود کریمی
ساعت شروع: 8 شب
مکان: مجیدیه شمالی، بالاتر از میدان ملت، کوی شهید صباح غربی
هیئت مکتب الزهرا(س)
سخنران: دکتر حشمت الله قنبری
مداح: محمدرضا طاهری
ساعت شروع: 7:30 شب
مکان: خیابان17 شهریور، نرسیده به میدان خراسان، خیابان شهید عجب گل
سخنران: حجت الاسلام والمسلمین سیدحسین مومنی
مداح: محمود کریمی
ساعت شروع: 8 شب
مکان: مجیدیه شمالی، بالاتر از میدان ملت، کوی شهید صباح غربی
هیئت مکتب الزهرا(س)
سخنران: دکتر حشمت الله قنبری
مداح: محمدرضا طاهری
ساعت شروع: 7:30 شب
مکان: خیابان17 شهریور، نرسیده به میدان خراسان، خیابان شهید عجب گل
هیئت عشاق الحسین(ع)
سخنران: حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسمی
مداح: علی قربانی
ساعت شروع: 8:30 شب
مکان: میدان امام حسین(ع)، مسجد امام حسین(ع)
هیئت محبان العباس(ع)
سخنران: حجت الاسلام والمسلمین میرسپاه
مداح: ماشاءالله عابدی
ساعت شروع مراسم: بعد از اقامه نماز مغرب و عشا
مکان: خیابان مجاهدین اسلام، جنب ساختمانهای بهنام، بن بست هدایت، حسینیه مرحوم حضرت آیت الله حق شناس
مدرسه نور
سخنران: آیت الله مجتبی تهرانی
سخنران: حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسمی
مداح: علی قربانی
ساعت شروع: 8:30 شب
مکان: میدان امام حسین(ع)، مسجد امام حسین(ع)
هیئت محبان العباس(ع)
سخنران: حجت الاسلام والمسلمین میرسپاه
مداح: ماشاءالله عابدی
ساعت شروع مراسم: بعد از اقامه نماز مغرب و عشا
مکان: خیابان مجاهدین اسلام، جنب ساختمانهای بهنام، بن بست هدایت، حسینیه مرحوم حضرت آیت الله حق شناس
مدرسه نور
سخنران: آیت الله مجتبی تهرانی
ساعت شروع: بعداز نماز مغرب وعشا
مکان: خیابان ایران، بن بست ملکی، مدرسه نور
مکان: خیابان ایران، بن بست ملکی، مدرسه نور
مسجد الشهداء
قرائت زیارت عاشورا: مهدی سماواتی
ساعت شروع: 6:30 صبح
مکان: بزرگراه شهید محلاتی، مسجدالشهداء
مهدیه تهران
سخنران: حجت الاسلام کاظم صدیقی
زیارت عاشورا: احمد زین العابدین
نوحه و عزاداری: رضا طاهری
ساعت شروع: 8 شب
مکان: خیابان ولی عصر(عج)، چهارراه امیریه
مسجد دانشگاه امام صادق(ع)
سخنران: حجت الاسلام والمسلمین پناهیان
مداح: میثم مطیعی
ساعت شروع: بعداز نماز مغرب و عشا
مکان: بزرگراه شهید چمران، پل مدیریت
ساعت شروع: 8 شب
مکان: خیابان ولی عصر(عج)، چهارراه امیریه
مسجد دانشگاه امام صادق(ع)
سخنران: حجت الاسلام والمسلمین پناهیان
مداح: میثم مطیعی
ساعت شروع: بعداز نماز مغرب و عشا
مکان: بزرگراه شهید چمران، پل مدیریت
مسجد دانشگاه تهران
سخنران: حجت الاسلام والمسلمین پناهیان
مداح: سعید حدادیان
ساعت شروع: بعد از نماز ظهر و عصر
مکان: خیابان انقلاب، روبروی خیابان 16 آذر
هیئت رزمندگان اسلام غرب تهران
سخنران: حجت الاسلام والمسلمین سیدمهدی حائری زاده
مداح: سعید حدادیان
ساعت شروع: بعد از نماز صبح
مکان: خیابان آزادی، نرسیده به پل یادگار امام(ره)،مهدیه امام حسن مجتبی(ع)
هیئت رزمندگان اسلام شرق تهران
سخنرانان: حجت الاسلام رئیسی، حجت الاسلام زابلی، صدیقی و ثمری
مداح: سعید حدادیان و محمد حسین حدادیان
ساعت شروع مراسم: 8 شب
مکان: بزرگراه بسیج، خیابان شهید رحیمی، حسینیه شهدای بسیج
حسینیه عباسیون
سخنران: حجت الاسلام والمسلمین حسین انصاریان
مداح: محمدرضا مرجب
ساعت شروع: از 9 صبح تا اذان ظهر
مکان: خیابان شریعتی، نرسیده به میدان قدس، حسینیه عباسیون
هیئت مکتب الحسین(ع)
سخنران: حجت الاسلام والمسلمین شیخ علی سعیدیان
مداح: نریمان پناهی
ساعت شروع: 9 شب
مکان: میدان قزوین، خیابان قزوین، بعد از پل نواب، آستان مقدس علی بن حمزه (امامزاده معصوم)
سخنران: حجت الاسلام والمسلمین پناهیان
مداح: سعید حدادیان
ساعت شروع: بعد از نماز ظهر و عصر
مکان: خیابان انقلاب، روبروی خیابان 16 آذر
هیئت رزمندگان اسلام غرب تهران
سخنران: حجت الاسلام والمسلمین سیدمهدی حائری زاده
مداح: سعید حدادیان
ساعت شروع: بعد از نماز صبح
مکان: خیابان آزادی، نرسیده به پل یادگار امام(ره)،مهدیه امام حسن مجتبی(ع)
هیئت رزمندگان اسلام شرق تهران
سخنرانان: حجت الاسلام رئیسی، حجت الاسلام زابلی، صدیقی و ثمری
مداح: سعید حدادیان و محمد حسین حدادیان
ساعت شروع مراسم: 8 شب
مکان: بزرگراه بسیج، خیابان شهید رحیمی، حسینیه شهدای بسیج
حسینیه عباسیون
سخنران: حجت الاسلام والمسلمین حسین انصاریان
مداح: محمدرضا مرجب
ساعت شروع: از 9 صبح تا اذان ظهر
مکان: خیابان شریعتی، نرسیده به میدان قدس، حسینیه عباسیون
هیئت مکتب الحسین(ع)
سخنران: حجت الاسلام والمسلمین شیخ علی سعیدیان
مداح: نریمان پناهی
ساعت شروع: 9 شب
مکان: میدان قزوین، خیابان قزوین، بعد از پل نواب، آستان مقدس علی بن حمزه (امامزاده معصوم)
حسینیه مرحوم آیت الله علوی تهرانی
سخنران: حجت الاسلام والمسلمین شیخ حسین انصاریان
مداح: حسین ارضی و ذبیح الله ترابی
ساعت شروع: 3 بعدازظهر
مکان: خیابان فاطمی غربی، خیابان اعتمادزاده
حسینیه هدایت
سخنران: حجت الاسلام والمسلمین حسین انصاریان
ساعت شروع: 7 صبح
مکان: میدان قیام، خیابان ری، کوچه شهید رقیب دوست
سخنران: حجت الاسلام والمسلمین شیخ حسین انصاریان
مداح: حسین ارضی و ذبیح الله ترابی
ساعت شروع: 3 بعدازظهر
مکان: خیابان فاطمی غربی، خیابان اعتمادزاده
حسینیه هدایت
سخنران: حجت الاسلام والمسلمین حسین انصاریان
ساعت شروع: 7 صبح
مکان: میدان قیام، خیابان ری، کوچه شهید رقیب دوست
مسجد حضرت امیر(ع)
سخنران: حجت الاسلام والمسلمین حسین انصاریان
مداح: حسن خلج
ساعت شروع مراسم: از نماز مغرب و عشاء
مکان: خیابان کارگر شمالی، امیرآباد
مسجد و حسینیه همدانیها
سخنران: حجت الاسلام والمسلمین حسین انصاریان
مداح: سیدمحمد موسوی
ساعت شروع: 7:30 شب
مکان: میدان قیام، خیابان ری، حسینیه و مسجد همدانیها
حسینیه حضرت صاحب الزمان(عج)
سخنران: حجت الاسلام والمسلمین حسین انصاریان
ساعت شروع مراسم: 9:30 شب
مکان: خیابان پیروزی، چهارراه کوکاکولا
سخنران: حجت الاسلام والمسلمین حسین انصاریان
مداح: سیدمحمد موسوی
ساعت شروع: 7:30 شب
مکان: میدان قیام، خیابان ری، حسینیه و مسجد همدانیها
حسینیه حضرت صاحب الزمان(عج)
سخنران: حجت الاسلام والمسلمین حسین انصاریان
ساعت شروع مراسم: 9:30 شب
مکان: خیابان پیروزی، چهارراه کوکاکولا
مجتمع فرهنگی مذهبی ریحانه الحسین(ع)
سخنران: حجت الاسلام والمسلمین سیدعباس موسوی مطلق
مداح: سیدمجید بنی فاطمه
ساعت شروع: 8 شب
مکان: بزرگراه اشرفی اصفهانی، خیابان 22 بهمن، میدان شهدای باغ فیض
سخنران: حجت الاسلام والمسلمین سیدعباس موسوی مطلق
مداح: سیدمجید بنی فاطمه
ساعت شروع: 8 شب
مکان: بزرگراه اشرفی اصفهانی، خیابان 22 بهمن، میدان شهدای باغ فیض
مهدیه تهرانپارس
سخنران: حجت الاسلام والمسلمین دارستانی
مداح: عبدالرضا هلالی و روح الله بهمنی
ساعت شروع: 8 شب
مکان: تهرانپارس، بین اتوبان باقری و خیابان رشید جنوبی، جنب تالار الوند مجتمع آموزشی پیشرو
سخنران: حجت الاسلام والمسلمین دارستانی
مداح: عبدالرضا هلالی و روح الله بهمنی
ساعت شروع: 8 شب
مکان: تهرانپارس، بین اتوبان باقری و خیابان رشید جنوبی، جنب تالار الوند مجتمع آموزشی پیشرو
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