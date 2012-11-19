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۲۹ آبان ۱۳۹۱، ۱۳:۵۰

هفته هفدهم مسابقات تنیس ویلسون در مشهد برگزار شد

هفته هفدهم مسابقات تنیس ویلسون در مشهد برگزار شد

مشهد- خبرگزاری مهر: برگزاری هفته هفدهم مسابقات تنیس ویلسون در مشهد، گلزنی بازیکنان تیم فوتبال شهرداری قوچان پس از گذشت سه هفته، رنج هیئت کوهنوردی از نبود بودجه از عناوین اخبار کوتاه ورزشی خراسان رضوی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته هفدهم رقابت های تنیس آدینه مشهد جام ویلسون با معرفی نفرات برتر در مجموعه تنیس سجاد مشهد برگزار شد.

در مسابقات این دوره 68 ورزشکار در 3 رده سنی آزاد، زیر 16و زیر12 سال در بخش آقایان و در رده سنی آزاد در بخش بانوان با هم به رقابت پرداختند.

در این مسابقات و در بخش آقایان در رده آزاد، مهدی حمایتکار به قهرمانی رسید، آرش شهریاری نایب قهرمان شد و محسن خواجی و محمد اولیایی مشترکا بر سکوی سوم ایستادند.

گلزنی بازیکنان تیم فوتبال شهرداری قوچان پس از گذشت سه هفته

 سرمربی تیم فوتبال شهرداری قوچان اظهار داشت: پس از 3 هفته تساوی بدون گل پای بازیکنان به گل باز شد.

مجید شیری پس از پیروزی 2 بر یک تیمش مقابل تیم آرمان رضا(ع) مشهد که روز 28 آبان ماه در ورزشگاه آزادی قوچان برگزار شد، گفت: در هفته گذشته بر روی گل زدن تمرین کردیم و پس از 3 هفته تساوی بدون گل با 2 گل در این دیدار پیروز شدیم.

وی با اشاره به ضعف دفاعی تیمش در نیمه اول عنوان کرد: تیم آرمان رضا(ع) بازی بهتری نسبت به ما در نیمه اول به نمایش گذاشت.

هیئت کوهنوردی از نبود بودجه رنج می برد

 رئیس هیات کوهنوردی خراسان رضوی اظهار داشت: هیئت کوهنوردی از نبود بودجه و حمایت مسئولین رنج می برد.

حسین امانی عنوان کرد: نباید از ورزشی که فاقد هرگونه پشتیبانی و حمایت مالی و روانی است توقعی داشت اما با این وجود ما برنامه های جاری خودمان را انجام داده ایم.

وی افزود: از ابتدای سال تصمیم داشتیم 4 جان پناه منطقه کوه های بینالود را بازسازی و احیا کنیم که به دلیل نبود بودجه تاکنون موفق به انجام آن نشدیم.

کد مطلب 1747678

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