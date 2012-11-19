به گزارش خبرگزاری مهر، مستند "آذرخش" فیلمی به کارگردانی سیامک مختاری است که برنده فانوس بلورین دومین دوره جشنواره فیلم عمار در بخش تاریخ انقلاب اسلامی شد.
این مستند به بررسی زوایای مختلف حوادث روز 16 آذر 1332 مصادف با 7 دسامبر 1953 میلادی میپردازد. در این روز نیکسون؛ معاون رئیس جمهوری آمریکا راهی ایران میشود.
در حقیقت او میآمد تا نتیجه سرمایهگذاری بیست و یک میلیون دلاری را که سازمان جاسوسی آمریکا(سیاه) در راه کودتا و سرنگونی دولت دکتر مصدق هزینه کرده بود را از نزدیک مشاهده کند، که با مخالفت دانشجویان و شهید شدن سه دانشجو مواجه میشود.
دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار در ادامه اکرانهای مردمی فیلمهای برگزیده جشنواره و به مناسبت گرامیداشت روز دانشجو اکران هماهنگ مردمی را در نقاط مختلف کشور تدارک دیده است.
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