معرفی حمیده ماحوزی به عنوان شهردار بوشهر به وزارت کشور

به گزارش خبرنگار مهر، با انتخاب اعضای شورای شهر بوشهر حمیده ماحوزی به عنوان شهردار بوشهر انتخاب و برای امضای حکم شهرداری وی به فرمانداری بوشهر معرفی شده است.
ماحوزی عضو دورههای دوم و سوم شورای شهر بوشهر، متولد شهرستان تنگستان است. وی از فرهنگیان بوشهراست و سابقه معاونت فرهنگی اداره کل ارشاد اسلامی و مدیریت دانشکده فنی الزهرا بوشهر را در کارنامه اش دارد.
وی دکترای مدیریت آموزشی دارد و هم اینک نائب رئیس شورا و رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی آن است.
اوایل مهرماه امسال اعضای شورای شهر بوشهر ضمن موافقت با استعفای فضلالله توسلی از شهرداری، محمدابراهیم فروزانی را به عنوان سرپرست معرفی کردند.
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