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۲۹ آبان ۱۳۹۱، ۱۳:۴۲

معرفی حمیده ماحوزی به عنوان شهردار بوشهر به وزارت کشور

معرفی حمیده ماحوزی به عنوان شهردار بوشهر به وزارت کشور

بوشهر - خبرگزاری مهر: اعضای شورای شهر بوشهر در جلسه خود از میان سه گزینه مطرح شده، حمیده ماحوزی را برای تصدی شهرداری بوشهر انتخاب کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، با انتخاب اعضای شورای شهر بوشهر حمیده ماحوزی  به عنوان شهردار بوشهر انتخاب و برای امضای حکم شهرداری وی به فرمانداری بوشهر معرفی شده است.

ماحوزی عضو دوره‌های دوم و سوم شورای شهر بوشهر، متولد شهرستان تنگستان است. وی از فرهنگیان بوشهراست و سابقه معاونت فرهنگی اداره کل ارشاد اسلامی و مدیریت دانشکده فنی الزهرا بوشهر را در کارنامه اش دارد.

وی دکترای مدیریت آموزشی دارد و هم اینک نائب رئیس شورا و رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی آن است.

اوایل مهرماه امسال اعضای شورای شهر بوشهر ضمن موافقت با استعفای فضل‌الله توسلی از شهرداری، محمدابراهیم فروزانی را به عنوان سرپرست معرفی کردند.

کد مطلب 1747683

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