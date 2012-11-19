معرفی حمیده ماحوزی به عنوان شهردار بوشهر به وزارت کشور

به گزارش خبرنگار مهر، با انتخاب اعضای شورای شهر بوشهر حمیده ماحوزی به عنوان شهردار بوشهر انتخاب و برای امضای حکم شهرداری وی به فرمانداری بوشهر معرفی شده است.

ماحوزی عضو دوره‌های دوم و سوم شورای شهر بوشهر، متولد شهرستان تنگستان است. وی از فرهنگیان بوشهراست و سابقه معاونت فرهنگی اداره کل ارشاد اسلامی و مدیریت دانشکده فنی الزهرا بوشهر را در کارنامه اش دارد.

وی دکترای مدیریت آموزشی دارد و هم اینک نائب رئیس شورا و رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی آن است.

اوایل مهرماه امسال اعضای شورای شهر بوشهر ضمن موافقت با استعفای فضل‌الله توسلی از شهرداری، محمدابراهیم فروزانی را به عنوان سرپرست معرفی کردند.