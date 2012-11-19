دخالتی در امور ماشین سازی نداریم/ مطالبه هزینه 10 هفته از مالک جدید

به گزارش خبرنگار مهر، جواد ششگلانی پیش از ظهر در نشست مطبوعاتی خود اظهار داشت: ماشین سازی تیمی است که نزدیک به 50 سال قدمت دارد و تلاش ما در سالیان اخیر همواره بر این امر استوار بوده که نام ماشین سازی را حفظ کنیم.

وی ادامه داد: طی مدت زمانی که آقای دبیری از تیمداری در باشگاه ماشین سازی منصرف شد، تا زمان پیدا کردن یک مالک جدید هیئت فوتبال مسئولیت این تیم را بر عهده داشت و در این مدت افراد زیادی برای خرید امتیاز ماشین سازی حتی از بیرون از استان نیز اقدام کردند اما مسئولان استانی و شخص بنده بر ماندن این تیم در تبریز تاکید داشتیم.

ششگلانی یادآور شد: با وجود ماندن ماشین سازی در تبریز، تلاش زیادی نیز برای حفظ نام این تیم قدیمی و ریشه دار به کار گرفتیم و اکنون خوشحالیم که نام ماشین سازی همچنان به عنوان تیمی از فوتبال تبریز حفظ شده است.

وی با بیان اینکه دیگر مسئولیت باشگاه ماشین سازی با هیئت فوتبال استان نیست، اظهار داشت: ما تا وقتی مسئولیت تیم ماشین سازی را به عهده داشتیم که برای آن مالک جدید پیدا کنیم و اکنون که یک موسسه تیم ماشین سازی را خریداری کرده، دیگر مسئولیت این تیم از ما سلب شده است.

رئیس هیئت فوتبال آذربایجان شرقی تصریح کرد: تا بدین جای کار که 10 هفته از لیگ دسته اول سپری شده، همه هزینه های تیم ماشین سازی به گردن من بوده و پس از واگذاری مالکیت باشگاه به موسسه قرض الحسنه جوانان خیّر، این هزینه ها را پس خواهیم گرفت.

وی افزود: همچنین با واگذاری مالکیت باشگاه ماشین سازی به موسسه جوانان خیّر، دیگر ما در امور این باشگاه دخالتی نخواهیم کرد و کاری به مسائل فنی و گزینش کادرفنی جدید این تیم نخواهیم داشت.

ششگلانی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه "سرنوشت حق و حقوق اعضای کادر فنی پیشین تیم ماشین سازی چه خواهد شد؟" گفت: در ابتدای فصل به مربیان و بازیکنان گفته بودیم که تا نیم فصل پول نداریم و قرارداد آنها هم بدون مبلغ امضا شده است، حالا اگر آنها پول بخواهند، باید با مالک جدید صحبت کنند.

وی در ارتباط با انتقال ورودی های ضلع شمالی ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز به ضلع جنوبی، خاطر نشان کرد: ورودی های اصلی ورزشگاه در ضلع جنوبی واقع شده ولی چون این ورودی ها نسبت به سایت ورزشگاه غیر استاندارد بود، به دلیل ملاحظه تماشاگران و تسهیل ورود آنها به ورزشگاه دربهای ضلع شمالی را ایجاد کردیم اما با مخالفت مسئولان ورزشگاه، دوباره ورودی های ورزشگاه به ضلع جنوبی منتقل شد.