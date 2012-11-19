لزوم پرداختن به مباحث تربیتی در عزاداریهای محرم/ دوری از تحریفات

به گزارش خبرنگار مهر، با فرارسیدن ماه محرم، کوچه ها و خیابانهای شهرهای هرمزگان رنگ ماتم و عزا به خود گرفته و بار دیگر مردم در سوگ شهادت سرور و سالار شهیدان، حضرت امام حسین (ع) و یاران باوفایش، دسته های عزاداری به راه انداخته اند.

این روزها بار دیگر پرچمهای مشکی در نقاط مختلف هرمزگان برافراشته شده و هیئتها نیز مجالس عزاداری را در نقاط مختلف شهر برپا می کنند و اقشار مختلف مردم در این عزاداری ها حضور دارند.

عشق مردم به امام حسین (ع) همواره منجر به این شده که مردم مشتاقانه در عزاداری ها حضور پیدا کرده و در سوگ سومین امام شیعیان بر سر و سینه بزنند.

اما مبحثی که همواره طی سالهای گذشته مورد توجه کارشناسان و مسئولان مذهبی و فرهنگی کشور بوده، لزوم توجه به مباحث تربیتی قیام حضرت امام حسین (ع) در کنار عزاداری ها بوده است.

بیشتر کارشناسان بر این اعتقادند که تنها بر سر و سینه زدن در ماه محرم نمی تواند در جامعه تاثیر گذار باشد، بلکه باید از نگاه علمی، ابعاد مختلف قیام عاشورا بر اساس واقعیتها برای مردم تشریح شود.

اهمیت پرداختن به آثار تربیتی عاشورا

حجت الاسلام علی اکبر میرزایی کارشناس مذهبی و مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه هرمزگان در تحلیل بحث یک عزاداری مناسب به خبرنگار مهر، گفت: قیام حضرت امام حسین (ع) از چند بعد تاریخی و تربیتی قابل بررسی است و باید در مجالس عزاداری ضمن پرداختن به مباحث تاریخی، به ابعاد تربیتی قیام امام حسین نیز پرداخته شود.

وی در تشریح آثار تربیتی عاشورا، اظهار داشت: اصل اول در این خصوص عمومی بودن و عدم وابستگی به یک جریان خاص است و همین مسئله موجب شده که قیام سالار شهیدان بر تمامی نقاط دنیا و بر روی تمامی افراد با شرایط سنی و اجتماعی متفاوت تاثیر گذار باشد.

این کارشناس مذهبی ادامه داد: اصل مهم دیگر در مباحث تربیتی عاشورا، برجسته بودن بعد معنویت و اخلاق نسبت به سایر ابعاد در قیام سالار شهیدان است و در واقع حرکت امام حسین(ع) را می توان یک جنبش ابتدا معنوی و سپس سیاسی و اجتماعی نامید و این جنبش با مباحث معنوی بررسی و سنجیده می شود.

میرزایی با تاکید بر لزوم پرداختن به مباحث تربیتی عاشورا در مجالس عزاداری و سخنرانی های ماه محرم، تصریح کرد: تنها عزاداری صرف و سینه زنی نمی تواند منشا تحول در جامعه باشد، بلکه برای ایجاد تحول،عزاداری ها باید با پرداختن به مباحث علمی همراه باشد.

دوری از مباحث احساسی در سخنرانی ها

وی همچنین بر دوری از احساسات در سخنرانی های ماه محرم تاکید کرد و افزود: برخورد عاطفی و احساسی با مباحث عاشورا موجب به انحراف کشیده شدن، عزاداری ها خواهد شد بلکه باید برای اثر گذاری بیشتر مجالس سخنرانی ماه محرم برپایه مباحث علمی برگزار شود.

مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه هرمزگان بزرگنمایی و بیان مباحث غیرواقعی در تشریح ابعاد تاریخی قیام سالار شهیدان را کاری نادرست دانست و بیان داشت: واقعه عاشورا به اندازه کافی جان سوز و عبرت انگیز و پر از درسهای مختلف است که نیازی نیست تا چیزی به آن اضافه شود و تنها باید واقعیات در مجالس عزاداری بیان شود.

خروجی عزاداری ها باید افزایش علم مردم باشد

میرزایی تاکید کرد: عزاداری های ماه محرم باید به سمتی پیش برود که خروجی آن در نهایت افزایش علم مردم نسبت به واقعه عاشورا و ایجاد تحول در اجتماع باشد.

همچنین آیت الله غلامعلی نعیم آبادی نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان نیز در آخرین اظهار نظر خود در خصوص مباحث عاشورا خواستار دوری از تحریفات در خصوص واقعه کربلا شده و بر لزوم پرداختن به مباحث علمی و درسهای عاشورا تاکید کرده است.

عقلانیت مردم را با دین آشنا می کند

وی با تاکید بر توجه بیشتر به سخنرانی ها در مجالس ماه محرم، گفته است که مداحی و سینه زنی در ماه محرم کار خوبی است اما باید توجه داشته باشیم آن چیزی که مردم را با دین آشنا می کند، عقلانیت است، نه شعر و باید به سخنرانی ها در این ماه اهمیت بیشتری داده شود چون جامعه با بحثهای منطقی در مقابل تمامی بدی ها بیمه می شود.

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان همچنین با انتقاد از برخی دروغ پراکنی ها در برخی مداحی ها در ماه محرم، عنوان کرده که چهره عاشورا و کربلا زیباترین چهره هاست و برخی نباید با دروغ این چهره زیبا را تغییر دهند، بلکه باید هرچه در عاشورا اتفاق افتاده را به مردم بگویند.

نعیم آبادی گریاندن زوری مردم را کاری نادرست دانسته و تاکید کرده که مداحان باید عاشورا را همان گونه که عاشورائیان آن را رقم زدند برای توصیف کنند و نباید تلاش کنند که مردم را به زور به گریه بیندازند چون به زور گریاندن مردم واجب نیست و باید تمامی روایاتی که از عاشورا در ماه محرم مطرح می شود طبق اسناد و مدارک معتبر باشد و از دروغ پردازی در این ماه دوری شود.

حال با توجه با تاکیدات کارشناسان صاحب نظر در خصوص مباحث دینی و مذهبی، به نظر می رسد که عزاداری ها طی امسال باید فضای علمی تری به خود بگیرد و مردم علاوه بر عزاداری، مباحث تربیتی واقعه کربلا را نیز بیاموزند.