تحقق آرمانهای الهی درپرتو امر به معروف و نهی از منکر امکان پذیر می شود

حجت‌الاسلام داوود چمانی در گفتگو با خبرنگار مهربا بیان اینکه گسترش فرهنگ عاشورا نیز امر به معروف است افزود: خط سیر امت اسلامی، همان خط سیر ترسیم شده امام حسین(ع) است که تأسی از این امام همام در مسیر عاشورا رسیدن به قرب الهی را محقق می سازد.

وی با بیان اینکه حرکت در مسیر درست و اجرای فرامین الهی مسلمانان را در زمره اعوان و یاران ایشان قرار می‌دهد افزود: اجرای این دو فریضه الهی توسط بزرگان دین بسیار سفارش شده و بر لزوم تقویت ایمان برای انجام و فراگیر شدن این مهم در جامعه تأکید شده است.

وی ادامه داد: با ایجاد فضای امن برای اجرای این رسالت خطیر بسیاری از ارزش‌های دینی در یک بستر فرهنگی مناسب نهادینه می‌شوند و موجبات تحول نه‌تنها در جامعه اسلامی بلکه در جوامع دیگر را نیز میسر می سازد.

معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی تبلیغات اسلامی استان مرکزی با اشاره به اینکه تقویت خداباوری و اعتقاد بی‌حد به ذات اقدس احدیت از جمله موارد معرفت و شناخت معارف اسلام ناب محسوب می شود بیان داشت: از آنجایی که بسیاری از ضعف‌های جوامع بر حول محور ایمان در حال گردش است؛ ضعف معنوی و فرهنگی یا اجرای این مهم در نظام مقدس ایران اسلامی از بین رفته و از بروز آسیب‌های جدی و مهم جلوگیری خواهد کرد.

وی اظهار داشت: اگر جامعه، زندگی فردی و خانوادگی انسان‌ها در راستای تحقق فرامین حق قرار گرفته و تقویت شود بسیاری از منکرات حل شده و ارزش‌های اسلامی در جامعه ترویج داده شده و ارزش‌های دینی و الهی در وجود وی نهادینه می‌شود.

