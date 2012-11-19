بارش شدید باران در گناوه/ آمادگی نیروهای امدادی

غلامعلی حبیبی‌منش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارش شدید باران در این شهرستان اظهار داشت: با توجه به اینکه پیش‌بینی‌های لازم برای بارندگی شدید در این شهرستان صورت گرفته بود، ما نیز به نیروهای امدادی اعلام کرده بودیم که برای مقابله با شرایط خاص آمادگی داشته باشند.

وی افزود: در حال حاضر بارندگی با شدت در سطح شهرستان گناوه در حال بارش است و بسیاری از خیابان‌های این شهر را آب را فرا گرفته و نیروهای امدادی و کارکنان شهرداری مشغول رفع موانع و مشکلات در این زمینه هستند.

فرماندار شهرستان گناوه در ادامه به وزش باد شدید و رعد و برق شدید اشاره کرد و بیان داشت: وضعیت آب و هوایی به مردم نیز اعلام شده و مردم نیز برای مواجهه با چنین وضعیتی مطلع شده بودند.

وی ادامه داد: نیروهای امدادی این شهرستان برای مقابله با شرایط خاص آمادگی لازم را دارند و در صورت بروز مشکل وارد عمل خواهند شد.

در حال حاضر بارندگی با شدت در گناوه در حال بارش است و بسیاری از خیابان‌ها را آب فرا گرفته و به فضای سبز و درختان نیز خساراتی وارد شده است.