به گزارش خبرگزاری مهر، نیکول دلین 17 ساله اهل پنسیلوانیاست و می گوید طی مدتی که به دلیل این بیماری در خواب بوده جشن شگرگذاری، کریسمس، تولد اطرافیان و حتی نخستین سفر افراد خانواده اش به شهرک دیزنی را از دست داده است.

ویکی، مادر نیکول، می گوید دخترش 18 تا 19 ساعت در روز می خوابد و وقتی او را برای خوردن غذا بیدار می کنند نیکول در حالت راه رفتن در خواب است و اصلا چیزی به خاطر نمی آورد.

پزشکان می گویند او به اختلال نادر خواب موسوم به کلین – لوین مبتلا است.

علاوه بر خواب زیاد افراد مبتلا به این سندروم در هنگام بیداری نشانه دیگری از جمله سردرگمی، توهم، رفتار کودکانه، خوردن زیاد نیز از خود بروز می دهند.

افراد مبتلا به این اختلال دچار بی‌خوابی‌هایی می‌شوند که فقط بعد از دور‌ه‌های طولانی خوابیدن این حالت بهبود پیدا می‌کند. این بیماری بیش‌تر در مردان شایع است و معمولا در سنین بزرگسالی ناپدید می‌شود.

هنوز دلیل این بیماری کشف نشده است اما دانشمندان تصور می‌کنند عملکرد نادرست قسمتی از مغز می‌تواند به عنوان دلیل اصلی این خوابیدن‌های غیرعادی باشد.

این سندروم هیچ روش درمانی تایید شده ای ندارد و فقط در بعضی از موارد به بیمار داروهای محرک می‌دهند تا بتواند دوره‌های خواب خود را تنظیم کند.