قانون مدارس غیردولتی پس از 5 سال اصلاح می شود

فرشته حشمتیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: قانون مدارس غیردولتی متعلق به سال 1387 است که قرار بود به مدت پنج سال به صورت آزمایشی اجرا شود.

وی با بیان اینکه امسال آخرین سال اجرای آزمایشی این قانون بود، تصریح کرد: کارگروه تخصصی بازنگری قانون مدارس غیردولتی با حضور کارشناسان و مدیران و موسسان مدارس تشکیل شده است تا براساس نظرات کارشناسی زمینه اصلاح قانون مدارس غیردولتی برای سال آینده فراهم شود.

حشمتیان با اشاره به اینکه در زمان باقی مانده از پنج سال باید قانون مدارس غیردولتی بازنگری شود، اظهار داشت: برنامه ریزی های لازم برای تدوین و اصلاح قانون جدید مدارس غیردولتی انجام شده است و بزودی متن اصلاح شده ابتدا به شورای عالی آموزش و پرورش برای تصویب ارسال می شود.

معاون وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: پس از تصویب شورای عالی آموزش و پرورش، مصوبه به دولت ارسال می شود و در نهایت این قانون باید در صحن علنی مجلس به تصویب نمایندگان برسد تا شکل اجرایی به خود بگیرد.

تشکیل بانک اطلاعات خانواده های موفق



حشمتیان در بخشی دیگری از صحبت های خود به تشکیل بانک اطلاعات خانواده های موفق اشاره کرد و گفت: هر سال همزمان با هفته خانواده، آموزش و پرورش خانواده های موفق در تربیت فرزندان خود را معرفی می کند که با توجه به تداوم این کار، بانک اطلاعات خانواده های موفق را تشکیل داده ایم.

وی افزود: خانواده ها می توانند با مراجعه به این بانک اطلاعاتی در سایت آموزش و پرورش از تجربیات خانواده های موفق در تربیت فرزندان خود استفاده کنند.

