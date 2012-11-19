4 اکیپ دامپزشکی بر ذبح دام در راور نظارت می کنند

احمدرضا انور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش ذبح دام در ایام محرم اظهار داشت: شبکه دامپزشکی شهرستان راور برای تامین سلامت شهروندان، نظارت ویژهای بر ذبح دامهای قربانی در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی انجام میدهد.
وی افزود: در ایام سوگواری سالار شهیدان به ویژه تاسوعا و عاشورا بعضی از خیران در مسیر حرکت هیئتهای مذهبی اقدام به ذبح دام نذری میکنند که به منظور حفظ سلامت مصرفکنندگان گوشت این گونه دامها و تامین بهداشت عمومی جامعه توصیه میشود، دام قربانی برای ذبح به کشتارگاه انتقال یابد.
انور تصریح کرد: به این منظور شبکه دامپزشکی شهرستان راور در روز تاسوعا و عاشورا با ساماندهی سه اکیپ ثابت و سیار در سطح شهر به ویژه مسیرهای حرکت هیئتهای مذهبی عزاداری و مساجد و میادین اصلی شهر و همچنین یک اکیپ ثابت در محل شبکه دامپزشکی به عنوان هماهنگ کننده بین شهروندان و ناظران از ساعت هفت صبح تا 9 شب آماده خدمترسانی به عموم عزاداران حسینی است.
وی تصریح کرد: کشتارگاه دام شهرستان راور از ساعت هفت صبح تا یک بعد از ظهر آماده پذیرش دامهای قربانی است.
سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان راور با بیان مخاطرات انتقال بعضی از بیماریهای مشترک بین انسان و دام مانند تب خونریزی دهنده کریمه کنگو از طریق مصرف گوشت غیربهداشتی بیان داشت: بازرس بهداشتی کشتارگاه هم در محل حضور دارد و بر روند استحصال گوشت دامها نظارت میکند.
وی تصریح کرد: همکاری هیئتهای مذهبی و مردم با اکیپهای نظارتی و بازرسی دامپزشکی و جلوگیری از کشتار دامها خارج از کانال نظارتی دامپزشکی بسیار کارساز است.
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