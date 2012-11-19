2 کیلوگرم زعفران در صومعه سرا برداشت شد

احمد پادیاب در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کشاورز صومعه سرایی به مدت 4 سال بصورت آزمایشی پیاز زعفران را کاشت تا امسال منتج به محصول شد.

وی اظهار داشت: این کشاورز برای نخستین بار بصورت رسمی موفق به برداشت دو کیلوگرم زعفران از 6 هزار متر مربع سطح زیر کشت پیاز این محصول نمود.

مدیر جهاد کشاورزی صومعه سرا با بیان اینکه بیشترین سطح برداشت زعفران در هر هکتار سه کیلوگرم است، گفت: زعفران کشت شده در روستای نفوت این شهرستان به لحاظ طعم و کیفیت با زعفران قائنات و مشهد برابری می کند.

وی در ادامه نیاز آبی کم زعفران را از مزایای توسعه کشت این محصول دانست و افزود: در خاکهای مناسب گیلان می توان پیازهای زعفران با وزن بیشتری نیز تولید کرد.