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۲۹ آبان ۱۳۹۱، ۱۴:۳۹

پادیاب عنوان کرد:

2 کیلوگرم زعفران در صومعه سرا برداشت شد

2 کیلوگرم زعفران در صومعه سرا برداشت شد

صومعه سرا - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی صومعه سرا از برداشت 2 کیلوگرم محصول زعفران برای نخستین بار در روستای نفوت این شهرستان خبر داد.

احمد پادیاب در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کشاورز صومعه سرایی به مدت 4 سال بصورت آزمایشی پیاز زعفران را کاشت تا امسال منتج به محصول شد.

وی اظهار داشت: این کشاورز برای نخستین بار بصورت رسمی موفق به برداشت دو کیلوگرم زعفران از 6 هزار متر مربع سطح زیر کشت پیاز این محصول نمود.

مدیر جهاد کشاورزی صومعه سرا با بیان اینکه بیشترین سطح برداشت زعفران در هر هکتار سه کیلوگرم است، گفت: زعفران کشت شده در روستای نفوت این شهرستان به لحاظ طعم و کیفیت با زعفران قائنات و مشهد برابری می کند.

وی در ادامه نیاز آبی کم زعفران را از مزایای توسعه کشت این محصول دانست و افزود: در خاکهای مناسب گیلان می توان پیازهای زعفران با وزن بیشتری نیز تولید کرد.

کد مطلب 1747716

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