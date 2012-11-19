گردهمایی بزرگ دانشگاهیان عاشورایی در گناباد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر رسایی فر ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: گردهمایی بزرگ هیات های مذهبی دانشجویی مراکزآموزش عالی شهرستان گناباد بر گزار می شود.

وی افزود: همزمان با دهه اول ماه محرم الحرام و ایام شهادت سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) به همت شورای هماهنگی هیات مذهبی دانشجویی مراکز آموزش عالی شهرستان گناباد، اجتماع بزرگ هیات مذهبی دانشجویی مراکز آموزش عالی شهرستان در ششم ماه محرم الحرام برگزار می گردد.

وی ادامه داد: این گردهمایی با هدف تعظیم شعائر و زنده نگاه داشتن اصول اساسی دین در دانشگاه ها برگزار خواهد شد.

رسایی فر تصریح کرد: گردهمایی بزرگ دانشگاهیان عاشورایی در ساعت 30/9 صبح روز چهارشنبه اول آذرماه از مسجد حضرت ابوالفضل (ع) خیابان المهدی(عج) شهرستان با حضور تمامی جامعه دانشگاهی شهرستان به سمت مسجد جامع و مصلی امام خمینی (ره) در قالب هیات عزاداری و سینه زنی آغاز خواهد شد.

وی افزود: در ادامه این هیات، در اجتماع بزرگ خود در مصلی شهرستان از بیانات امام جمعه شهرستان حجه الاسلام و المسلمین صادقی نسب و مداحی مداحان اهل بیت بهره مند خواهند شد.

رسایی فر گفت: اقامه نماز ظهر و عصر پایان بخش این اجتماع بزرگ دانشگاهیان خواهد بود.

رسایی فر در پایان از تمام دانشجویان و فرهیختگان شهرستان و جامعه دانشگاهی خواست برای حضور در این اجتماع عاشورایان شرکت کنند.