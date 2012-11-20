  1. حوزه و دانشگاه
۳۰ آبان ۱۳۹۱، ۸:۴۲

ملاباشی به مهر خبر داد:

آغاز ثبت نام بورس دکتری92 برای اعزام به خارج از آذرماه

آغاز ثبت نام بورس دکتری92 برای اعزام به خارج از آذرماه

رئیس سازمان امور دانشجویان اعلام کرد که پس از حل مشکلات، ثبت نام بورس دکتری 92 برای اعزام به خارج از آذرماه آغاز خواهد شد.

محمود ملاباشی در گفتگو با خبرنگار مهر، اضافه کرد: مقدمات فراخوان بورس دکتری 92 در حال آماده شدن است و در آذرماه ثبت نام بورس 92 برای اعزام به خارج آغاز خواهد شد.

وی گفت: در این فراخوان تمام دانشجویان برای بورس خارج متقاضی هستند و تنها در دو صورت بورس خارج این دانشجویان تبدیل به داخل می شود.

رئیس سازمان امور دانشجویان تاکید کرد: در صورتی که بعد از پذیرفته شدن برای دانشجویان یا سیستم اعزام مشکلی ایجاد شود، بورس خارج تبدیل به داخل می شود.

به گزارش مهر، ثبت نام بورس خارج هر ساله در آبان ماه آغاز می شد که به علت برخی از مشکلات ارزی ثبت نام بورس دکتری 92 به تعویق افتاد.

کد مطلب 1747722

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