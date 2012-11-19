صدور پروانه صید ماهی تا آخر بهمن/اسفند آخرین مهلت شکار پرندگان وحشی

بیوک رئیسی در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به صدور پروانه صید ماهی با تور گفت: صدور پروانه صید ماهی با تور تا پایان بهمنماه ادامه دارد، همچنین افراد میتوانند همه روزه ولی به شرط رعایت تعداد مجاز صید در هر سفر پنج قطعه ماهی، اقدام به صید کنند.
رئیسی افزود: مدت اعتبار پروانه از زمان صدور پروانه صید ماهی با تور تا پایان بهمنماه است و افراد میتوانند تنها در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه با تعداد مجاز صید در هر سفر 30 قطعه ماهی اقدام به صید کنند.
وی در خصوص زمان صدور پروانه عادی پرندگان وحشی اظهار داشت: زمان صدور این پروانه از اول آبانماه تا 15 اسفندماه بوده و مدت اعتبار پروانه از تاریخ صدور پروانه تا دو ماه بعد است. رئیسی روزهای مجاز شکار برای این شکار را پنجشنبه و جمعه اعلام کرد و گفت: امسال پرونده های شکار پرندگان خشکزی و آبزی مجزا صادر میشود و فقط شامل افراد بومی استان است.
وی افزود: زمان آغاز صدور پروانه انتفاعی شکار خرگوش از اول آبانماه آغاز میشود و تا پایان بهمنماه سال است.
مدیر کل حفاظت محیط زیست گفت: مدت اعتبار این پروانه یک ماه از تاریخ صدور تعیین و روزهای مجاز شکار یکشنبه و دوشنبه است.
وی یادآور شد: حداکثر تعداد شکار در هر مسافرت سه سر خرگوش است و فقط برای افراد بومی و اقلیتهای مذهبی در اداره کل صادر میشود.
نظر شما