مسئولان محلی نقش ویژه ای در توسعه مناسبات ایران و ترکیه دارند

وحید جلال زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با ابراز خرسندی از برگزاری مداوم اجلاس همکاریهای استانداران مرزی ایران و ترکیه در زمان مسئولیت خود گفت: برگزاری این اجلاس نشان از عمق علاقه مسئولان دو کشور دوست و همسایه ایران و ترکیه برای توسعه و گسترش روابط همه جانبه است .

وحید جلال زاده با بیان اینکه سطح روابط همه جانبه دو کشور به خصوص روابط تجاری رو به گسترش است اظهار داشت: در این میان مسئولان محلی و منطقه ای نقش ویژه و سنگینی در توسعه مناسبات دو کشور دارند.

وی اشاره به حضور مقامات عالی رتبه ایران و ترکیه و همچنین حضور فعال تجار و بازرگانان دو کشور در این اجلاس گفت: حضور این افراد نشان از نزدیکی قلبها به یکدیگر است و امروز باید خوشحال باشیم به واسطه این همدلی ، تعهدات میان دو کشور برای رسیدن به حجم مبادلات به 30 میلیارد دلار تحقق می یابد .

جلال زاده با تاکید بر اینکه مسئولان دولتی و فعالان بخش خصوصی دو کشور در رسیدن به این موفقیت ها مشارکت دارند افزود: این نشست ها و دیدارها باید در سطح مسئولان محلی و مرزی دو کشور ادامه یابد.

جلال زاده با بیان اینکه معتقدم در یک جلسه و نشست نمی توان مشکلات را حل کرد ولی می توان یک قدم در مسیر توسعه همکاریها برداشت گفت: تمام تلاش خود را برای حل مشکلات و ایجاد بسترهای لازم و ارائه راهکارهای جدید برای توسعه روابط میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه انجام می دهم .

به گزارش مهر، چهارمین اجلاس استانداران مرزی ایران و ترکیه با حضور مقامات دو کشور در استان آغری واقع در شرق ترکیه به مدت دو روز 27 و 28 آبان ماه سالجاری با هدف گسترش و توسعه همکاری های اقتصادی، تجاری و بازرگانی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه برگزار شد.

معاون رئیس جمهور در امور بین الملل، استاندار و جمعی از مقامات آذربایجان غربی به همراه فرمانداران شهرهای مرزی خوی، سلماس، چالدران و ماکو، تجار، بازرگان و فعالان اقتصادی استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل حضور داشتند.

در اولین روز از این اجلاس چهار کارگروه کارشناسی و تخصصی با حضور فعالان اقتصادی، تجار و بازرگان و مقامات دو کشور برگزار شد، بعد از ظهر شنبه علاوه بر نشست های تخصصی استانداران مرزی، مقامات ایرانی با مقامات عالیرتبه دولت ترکیه از جمله "جودت ایلماز" وزیر توسعه دولت ترکیه دیدار کردند.

ادامه نشست های تخصصی و دیدار های مقامات دو کشور به همراه توسعه و تعمیق هر چه بیشتر مناسبات، پیگیری تفاهمنامه های قبلی از جمله اهداف و برنامه روز یکشنبه این اجلاس است، در خاتمه این نشست همچنین اسناد همکاری های اقتصادی، فرهنگی و... بین مقامات دو کشور به امضا رسید.

امضای صورت جلسه همکاری های صنعتی، تجاری، اقتصادی و فرهنگی

صورتجلسه همکاری های صنعتی، تجاری، اقتصادی و فرهنگی در چهارمین اجلاس استانداران مرزی دو کشور ایران و ترکیه که به مدت دو روز با حضور معاون امور بین الملل رئیس جمهوری اسلامی ایران و وزیر توسعه جمهوری ترکیه در استان آغری این کشور برگزار شد توسط استاندار آذربایجان غربی و استاندار آغری امضاء شد .

هیئت های فنی و کارشناسی دو کشور ایران و ترکیه در این اجلاس در چهار کمیته صنعت، حمل و نقل و گمرکات، تجارت مرزی و کمیته فرهنگی، علمی و ورزشی به بحث و تبادل نظر در خصوص موارد مختلف و راهکارهای افزایش مناسبات همه جانبه پرداختند .

احداث شهرک صنعتی مشترک در منطقه ساری سو، ارزیابی و انطباق استاندارد محصولات تولیدی و ایجاد همکاری های جدید در خوشه های صنعتی به همراه سازماندهی این خوشه ها از جمله مصوبات کمیته صنعت است .

همچنین در کمیته تجارت مرزی مواردی از قیبل بازگشایی و فعال سازی بازارچه های مشترک سرو- اسن دره، کوزه رش - گلینچک و ساری سو- گوربولاخ مطرح و جمهوری ترکیه متعهد شد که تا آینده نزدیک گمرک کوزه رش - گلینچک را فعال کند.

در کمیته حمل و نقل و گمرکات نیز ضمن مطرح شدن مشکلات و موانع ارتقای همکاری های گمرگی، طرفین توافق کردند تا این مشکلات را هر چه سریع تر رفع نمایند و به یک رویه مطلوب در امور گمرکی برسند .

در خصوص توسعه همکاری های علمی، آموزشی و فرهنگی نیز طرفین بر ادامه همکاری های علمی بین دانشگاهی از قبیل تبادل دانشجو و تبادل استاد، اجرای طرح های مشترک علمی، برگزاری سمپوزیوم های مشترک و همکاری در زمینه مسابقات ورزشی و فعالیت های فرهنگی مشترک تاکید کردند.

سه اجلاس قبلی استانداران مرزی ایران و ترکیه قبلا به ترتیب به میزبانی استان وان، استان آیغدیر در ترکیه و آذربایجان غربی برگزار شده است.

توسعه هر چه بیشتر مناسبات دو طرف، راه اندازی بازارچه های مرزی، اتخاذ سیاست های یکنواخت گمرکی، روان سازی تشریفات گمرکی، احداث و راه اندازی شهرک صنعتی مشترک در نوار مرزی ایران و ترکیه از جمله مصوبات نشست های قبلی بوده است.

آذربایجان غربی تنها استان هم مرز ایران با ترکیه بیش از 500 کیلومتر با این کشور مرز مشترک داشته و دروازه ورود ایران به بازارهای اروپایی است.