امکان تردد هواپیماها در شرایط بد هوایی در فرودگاه آبادان فراهم می شود

محمد محمدرضایی در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: با بررسیهای صورت گرفته از سوی اداره کل فرودگاه های کشور، این فرودگاه رتبه برتر را در میان تمامی فرودگاه های کشور در بخش ایمنی زمینی به دست آورد.

رضایی اظهار کرد: همچنین در مبحث روابط عمومی نیز این فرودگاه توانسته رتبه برتر را در سطح کشور کسب کند.

وی عنوان کرد: در جلساتی که با حضور مسئولان شرکتهای مسافری هوایی از جمله ایران ایر تور، نفت، آسمان، زاگرس و ایران ایر داشتیم از آمادگی و امکان پذیرش پروازها چه داخلی و چه خارجی از فرودگاه آبادان با آنان به گفتگو پرداختیم.

وی ادامه داد: طبق گفته این مدیران در صورتیکه ظرفیت مسافری پروازها به حدود 90 درصد برسد امکان افزایش پروازها وجود دارد. همچنین برای برقراری پروازهای خارجی به کشورهای دبی و کویت با شرکتهای مسافری هواپیمایی آسمان و نفت نیز جلساتی داشتیم که در زمان حاضر این دو شرکت در حال پیگیری امور برای برنامه ریزی و راه اندازی برای این دو پرواز هستند.



رضایی با اشاره به واقع شدن فرودگاه آبادان در محدوده منطقه آزاد اروند افزود: رایزنیهایی در خصوص تامین و پرداخت اعتبار 30 میلیارد ریالی مورد نیاز برای انجام امور یاد شده با سازمان منطقه آزاد اروند صورت گرفته است.



سرپرست فرودگاه آبادان عنوان کرد: همچنین برای خرید دستگاه ILS که در شرایط بد آب وهوایی نیز امکان فرود را برای هواپیما میسرمی سازد با سازمان منطقه آزد اروند گفتگوهایی صورت گرفته و در این راستا مقرر شد از سازمان منطقه آزد اروند فرد مشاوری را برای بررسی موضوع به ما معرفی کنند تا پس از آن بتوانیم اعتبار مورد نیاز برای خرید این دستگاه را از این سازمان دریافت کنیم.