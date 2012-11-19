مردم در جریان امور شهری باشند/ 481 مصوبه شورای شهر در شهریار

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی دوره شورای سوم، با همکاری شهرداری پروژه های مختلفی در شهر شهریار اجرا و زمینه رضایت شهروندان فراهم آمده است.

وی ادامه داد: در این زمینه باید با همکاری رسانه ها و مطبوعات، شهروندان به صورت دقیق در جریان امور و پروژه های شهری قرار گیرند تا اعتماد آنها به مسئولان افزایش یابد.

مشارکت مردم عامل موثری در تسریع روند عمران شهر است



این مسئول با اشاره به اینکه اطلاع رسانی به شهروندان باعث آگاه سازی آنها می شود، عنوان کرد: در صورتی که اطلاعات اجرایی پروژه های شهری در اختیار مردم قرار گیرد با همکاری مردم گوشه هایی از مشکلات شهرداری در جهت اجرای پروژه های مختلف در سطح شهر رفع خواهد شد.

رئیس شورای شهر در بخش دیگری از سخنان خود افزود: مشارکت خوب مردم در تسریع روند فعالیت های شورا و شهرداری بسیار موثر است و با توجه به اینکه عملکرد شهرداری در راستای ارائه خدمات به شهروندان است، میطلبد شهروندان و تشکلهای مختلف مردمی از دستاوردها و فعالیتهای این مجموعه اطلاعات مناسبی داشته باشند.

تصویب بیش از 480 پروژه شهری در سالجاری



درخشان یادآور شد: شورای شهر شهریار در سال 91 بیش از 53 جلسه برگزار کرده است و حاصل آن، تصویب بالغ بر 480 پروژه شهری بوده است که این مصوبات شامل شهرسازی ، عمرانی ، ترافیک ، خدمات شهری ، اداری و مالی و دیگر موارد است.

این عضو شورا در خصوص عملکرد شورای سوم گفت: شهر شهریار در سالهای اخیر بیش از گذشته در مسیر توسعه و آبادانی قرار گرفته که این پیشرفت سریع در عمران و آبادانی شهر، ناشی از وظیفه مداری اعضای شورا و مهمتر از آن مشارکت و تعامل بسیار مطلوب شهروندان بوده است.

وی اضافه کرد: با تلاش اعضای شورای شهر و همکاری سایر دستگاه های خدمت رسان، اقدامات زیر بنایی مناسبی جهت حل مشکلات مردم انجام گرفته است که این امر موجبات افزایش امید بخشی در شهروندان را فراهم آورده است و پیش بینی می شود شهروندان در آینده ای نزدیک شاهد اجرای پروژه های بزرگی در این شهر باشند.

اهتمام ویژه شورای شهر در تکمیل پروژه های نیمه تمام



این مسئول روند توسعه و زیر بنائی شهر شهریار را متوقف نشدنی توصیف کرد و ادامه داد: از ابتدای سال همانند سالهای گذشته پروژه های متعددی در حوزه عمرانی و خدماتی در این شهر اجرا شده که از پیشرفت قابل توجهی برخوردار است و این روند سازنده همچنان ادامه خواهد داشت.

درخشان ابراز امیدواری کرد: تلاش مسئولان شورای شهر و شهرداری شهریار بر این است که در مدت زمان باقیمانده از عمر شورای سوم، بتوان با برنامه ریزی مناسب نسبت به تکمیل پروژه های نیمه تمام گامهای موثرتری برداشت و زمینه رفاه هرچه بیشتر شهروندان را فراهم آورد.