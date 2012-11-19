پرداخت 196 میلیارد ریال تسهیلات مالی به بخش خصوصی

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران گزارش داد: این برنامه در سال گذشته در راستای مقررات حمایتی و به منظور توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی در حوزه معدن و صنایع معدنی ،‌ به اجرا در آمده است. در همین حال افزایش مشارکت بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای مردمی در راستای توسعه این بخش به عنوان یکی از ماموریت های سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی تعریف شده است.



همچنین در سال 1390 از سوی این سازمان تعداد 239 درخواست تسهیلات مالی بخش خصوصی و تعاونی به تصویب رسید که مبلغی معادل 6/473 میلیارد ریال را در بر گرفت.

این تسهیلات از سوی صندوق بیمه فعالیت های سرمایه گذاری معدنی وابسته به (ایمیدرو) ارایه می شود به گونه ای که عمدتا فعالیت های اکتشافی و پس از آن امور بهره برداری را شامل می شود . همچنین این خدمات که در قالب پرداخت تسهیلات مالی است از سوی تعدادی از بانک های عامل (صنعت و معدن ،‌ ملت و ... ) صورت می پذیرد.

