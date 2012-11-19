دستگیری چهار قاچاقچی با 32 قلم شی ء عتیقه در گالیکش

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ غلام رضایی گفت: مأموران پلیس آگاهی این شهر موفق شدند با فعال سازی منابع خبری چهار قاچاقچی اشیاء عتیقه را در این شهر شناسایی و دستگیر کنند.

وی گفت: این چهار متهم در حال حمل این اشیاء با یک دستگاه خودرو پراید بودند که طی یک عملیات غافلگیرانه در یکی از خیابان های شهر دستگیر شدند.

ارائه 91 هزار مورد خدمات قضایی به شهروندان "گنبدکاووس"



فرمانده انتظامی گنبدکاووس استان گلستان گفت: طی 8 ماه گذشته 91 هزار و 735 فقره خدمات قضایی به شهروندان ارائه شد.



سرهنگ پاسدار محمدعلی عسگری از ارائه 91 هزار و 735 فقره خدمات قضایی به شهروندان طی 8 ماه گذشته خبر داد.

وی گفت: از مجموع خدمات ارائه شده طی این مدت 45 هزار و 154 مورد اخطاریه بوده است و طی این مدت سه هزار و 309 مورد احضار و 22 هزار و 256 مورد دادنامه نیز به در منازل ارسال شد.

دستگیری دو سارق سابقه دار با دهها فقره سرقت در گرگان

با پیگیری های ماموران پلیس آگاهی مرکز استان گلستان دو سارق که اقدام به سرقت وسایل مسافران می کردند دستگیر شدند.



سرهنگ محمدرضا اکبری رئیس پلیس آگاهی استان با اعلام این خبر گفت: اوایل آبان ماه امسال گزارش های متعدد از طریق منابع خبری در اختیار ماموران پلیس آگاهی مرکز استان قرار گرفت مبنی بر این که دو سارق سابقه دار با سوابق متعدد کیفری و با پرسه زنی در اطراف چادر و خودروی مسافران اقدام به سرقت وسایل آنها می کنند.



رئیس پلیس آگاهی استان ادامه داد: به دنبال گزارش های به دست آمده تحقیقات ویژه ای در این خصوص آغاز شد تا این که سرانجام روز گذشته یکی از متهمان به هنگام پرسه زنی در اطراف چادرهای مسافرتی مسافران دستگیر و در بازرسی از وسایل و آلات و ابزار سرقت به همراه چندین قطعه کارت عابربانک مسروقه و دیگر وسایل مسروقه کشف و ضبط شد.