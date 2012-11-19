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۲۹ آبان ۱۳۹۱، ۱۴:۱۴

عباسیان عنوان کرد:

حراست از مرزهای کشور در آبهای دوردست توسط ناوگره دریایی ارتش

حراست از مرزهای کشور در آبهای دوردست توسط ناوگره دریایی ارتش

بوشهر - خبرگزاری مهر: فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی ارتش گفت: ناوگره بیست و سوم نیروی دریایی ارتش ماموریت حراست از مرزهای کشور در آب‌های دوردست را بر عهده دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عباسیان صبح دوشنبه در آئین استقبال از ناوگروه شهید نقدی در بوشهر اظهار داشت: نیروی دریایی ارتش برای حفاظت و حراست از مرزهای کشور از همه ظرفیت‌ها استفاده می‌کند و در حال حاضر ناوگره بیست و سوم نیز ماموریت وظیفه پاسداری از مرزهای کشور را در آب‌های دور دست دارد.

وی اعلام خبر برگشت این ناوگروه را افتخاری برای برای خود خواند و اضافه کرد: این استقبال موجب دلگرمی همکاران بنده در نیروی دریایی ارتش بوده که بعد از 71 روز با موفقیت به میهن اسلامی بازگشتند.

فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی ارتش به اعزام ناوگروه‌های مختلف این نیرو برای حفظ و سیادت نیروهای دریایی در آب‌های آزاد اشاره کرد و افزود: ناوگروه شهید نقدی پس از 71 روز و طی بیش از 10 هزار مایل دریایی با موفقیت به بندر بوشهر بازگشته است.  

عباسیان در ارتباط با تماس رهبر معظم انقلاب با این ناوگروه در حین ماموریت دریایی اظهار داشت: زمانی که ناو شهید نقدی در ماموریت دریایی سرخ بود رهبر معظم انقلاب در حین بازدید از دانشگاه افسری نوشهر در ارتباطی رادیویی به فرمانده این ناوگروه خدا قوت گفت.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر نیز در این آئین اظهار داشت: نیروی دریایی توانسته از تمام ظرفیت‌های خود سود جسته و از تمام توانش برای انجام ماموریت‌های مختلف و حفاظت از مرزهای دریایی کشور استفاده کرده است.

آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری اضافه کرد: توانمندی نیروی دریایی در دریا و هوا نشان از این دارد که رصد دریایی در نهایت قدرت و با تمام توان در شاخصه‌های فناوری و دانایی محوری نیروی دریایی انجام می‌گیرد.

وی ادامه داد: نیروی دریایی ایران یک نیروی نظامی راهبردی است که با برنامه‌های دانش بنیان، مدیریت دریایی و داشتن سخت افزارهای نوین در حوزه سطحی، میان و زیر سطحی از نیروهای دریایی قوی در جهان است.

کد مطلب 1747740

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