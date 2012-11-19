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۲۹ آبان ۱۳۹۱، ۱۴:۳۶

سفر دبیر ستاد رسیدگی به تخلفات فوتبال به تبریز

سفر دبیر ستاد رسیدگی به تخلفات فوتبال به تبریز

تبریز – خبرگزاری مهر: دبیر ستاد رسیدگی به تخلفات حرفه ای فوتبال کشور چهار شنبه هفته جاری به تبریز می آید.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علیرضا علیپور جهت سخنرانی در مراسم عزاداری ویژه جامعه ورزش آذربایجان شرقی روز چهارشنبه یکم آذر به تبریز می آید.

این مراسم با مشارکت اداره کل ورزش و جوانان، هیئت فوتبال، سازمان بسیج ورزشکاران استان و باشگاه های فرهنگی ورزشی تراکتورسازی، ماشین سازی، شهرداری، هلال احمر، گسترش فولاد، دبیری و مس سونگون ورزقان تحت عنوان "سوگ عاشقان" برگزار خواهد شد.

"سوگ عاشقان" در شب هفتم محرم/ جامعه ورزش در عزای سالار شهیدان

جامعه ورزش آذربایجان شرقی در عزای سید و سالار شهیدان، حضرت اباعبداله الحسین (ع) به سوگ می نشیند.

همچون سالیان گذشته، مراسم عزاداری ویژه جامعه بزرگ ورزش استان با عنوان "سوگ عاشقان" امسال نیز در تبریز برگزار خواهد شد.

این مراسم که همه ساله در شب هفتم ماه محرم الحرام در تبریز برگزار می شود، امسال نیز چهارشنبه شب هفته جاری، یکم آذر مصادف با شب هفتم ماه محرم در مسجد کریم خان واقع در خیابان امام خمینی (ره) تبریز، چهارراه شهید بهشتی برگزار خواهد شد.

ستاد برگزاری مراسم سوگ عاشقان با مشارکت اداره کل ورزش و جوانان، هیئت فوتبال، سازمان بسیج ورزشکاران و باشگاه های فرهنگی ورزشی استان این عزاداری ویژه جامعه ورزش را برگزار خواهد کرد.

حجت الاسلام علیپور دبیر هیئت رسیدگی به تخلفات حرفه ای فوتبال سخنران و حاج مهدی خادم آذریان مداح این مراسم خواهند بود.

کد مطلب 1747741

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