کارشناسان تربیت بدنی توانایی مشاوره در زمینه تغذیه را ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر احمدرضا حسام ظهر دوشنبه در نشست خبری اظهار داشت: افرادی که مدرک کارشناسی تغذیه را داشته باشند در باشگاه های ورزشی می توانند به ورزشکاران در زمینه مشاوره تغذیه کمک کنند.

وی ادامه داد: در شرایط کنونی برخی افراد در باشگاه های ورزشی اقدام به خرید ،فروش ، توزیع و تجویز داروهای نیروزا، مکمل های بدنسازی، ارائه مشاوره تغذیه، نسخه نویسی ، تزریق آمپول می کنند که براساس قانون چنین فعالیتهایی جرم محسوب می شود و پیگرد قانونی دارد.

رئیس هیئت پزشکی ورزشی اضافه کرد: به منظور نظارت بر فعالیت های باشگاه های ورزشی ، ستاد نظارت بر سلامت باشگاه های ورزشی از شش ماه گذشته با همکاری علوم پزشکی و هیئت پزشکی ورزشی فارس در استان تشکیل شده است.

حسام افزود: نظارت و بازرسی بر عملکرد باشگاه های ورزشی در سه مرحله شامل: آموزش به صاحبان باشگاهها در مورد عدم استفاده از داروهای نیروزا، مراجعه کارشناسان تربیت بدنی و هیئت پزشکی ورزشی به باشگاهها، مراجعه کارشناسان تربیت بدنی و معاونت دارو علوم پزشکی به این مکان ها انجام می شود.

وی یادآور شد: در شش ماه گذشته 300 مورد بازرسی توسط هیئت پزشکی ورزشی استان با همکاری کارشناسان تربیت بدنی از باشگاه های ورزشی شیراز انجام شده است.

ورزشکاران با استفاده از مکمل های بدنسازی دچار اعتیاد زیبا می شوند

رئیس هیئت پزشکی ورزشی استان فارس تصریح کرد:ورزشکاران با استفاده از مکمل های بدنسازی دچار اعتیاد زیبا می شوند به گو نه ای که تا زمان استفاده از این داروها دارای تناسب اندام مناسب هستند اما به محض استفاده نکردن از این مواد با مشکلات عدیده ای روبرو می شوند.

حسام در ادامه با اشاره به تائید 27 نوع مکمل مجاز توسط فدراسیون پزشکی ورزشی کشور بیان کرد: باشگاه های ورزشی به منظور افزایش سود آوری خود ورزشکاران را ترغیب به استفاده از مکمل های غیر مجاز می کنند که ورزشکاران در صورتی که نیاز به استفاده از این نوع مواد دارند باید از طریق داروخانه ها از مکملهای تائید شده استفاده کنند تا در آینده با مشکلات روبرو نشوند.

وی تاکید کرد: براساس آزمایش های انجام شده در یک آزمایشگاه مشخص 425 مکمل مربوط به 15 کشور پیشرفته دنیا به طور متوسط 20 درصد دارای آلودگی هستند.