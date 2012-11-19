میزان بی سوادی در البرز به صفر می رسد

عیسی بابالو در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار داشت: طبق اطلاعات اسمی 37 هزار و 900 نفر بی سواد در کل استان وجود دارد که با برنامه ریزی های انجام شده طی سه سال آینده میزان بی سوادی در استان به صفر خواهد رسید.

وی ادامه داد: در برنامه کاهش میزان بی سوادی برای سال اول 35 درصد، سال دوم 33 درصد و سال سوم 32 درصد برنامه ریزی و این طرح از سال تحصیلی جاری به اجرا درآمده است.

معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان البرز گفت: برای کاهش میزان بی سوادی راهکاری هایی از جمله طرح آموزش فرد به فرد و استفاده از ظرفیت های موسساتی که مجوزهای رسمی آموزش دارند پیش بینی شده است.

بابالو افزود: بسیج سازندگی، مدارس غیر انتفاعی، مدارس قرآنی، دهیاری ها و تمامی موسساتی که مجوز فعالیت آموزشی داشته باشند به عنوان افراد حقوقی در این طرح می توانند شرکت کنند.

وی در ادامه با اشاره به طرح آموزش فرد به فرد، گفت: تمامی افرادی که حداقل سطح سواد دوم دبیرستان را داشته باشند می توانند به افراد بی سواد خانواده و فامیل خود آموزش دهند و در صورت قبولی فرد آموزش دیده حق الزحمه دریافت کنند.

معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان البرز تصریح کرد: در طرح فرد به فرد قید زمان و مکان وجود ندارد و مبنای با سوادی کتاب های سطح یک و دو سواد آموزی است.

بابالو اظهار داشت: کلاسهای سواد آموزی در سه دوره سواد آموزی، دوره تکمیلی و دوره تحکیم برگزار می شود و افراد آموزش دهنده در این طرح به ازای هر فردی که در آزمون قبول شود حق الزحمه دریافت می کنند.

وی ادامه داد: برای دوره سواد آموزی 400هزار تومان، دوره تکمیلی 300 هزار تومان و برای دوره تحکیم به ازای هر فرد در گروه 10 نفره 45 هزار تومان به افراد آموزش دهنده تعلق می گیرد.

معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان البرز گفت: دوره های تحکیم فقط به منظور تمرین و تکرار و با هدف جلوگیری از رجعت به بی سوادی در 200 ساعت به تفکیک 70 ساعت حضوری و 130 ساعت غیر حضوری برگزار می شود.