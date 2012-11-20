ابراهیم قاسمپور در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص امضا نشدن متمم های قراردادهای کادر فنی و بازیکنان تیم مس من بیان مطلب فوق گفت: متمم های قرارداد داخلی برخی از بازیکنان امضا شده و بقیه بازیکنان نیز بزودی امضا می شود تا مشکلی که در این خصوص ایجاد شده بود با جلب رضایت بازیکنان تیم حل شود.

وی درهمین خصوص افزود: متمم قراردادهای کادر فنی نیز هنوزبه امضای مدیرعامل باشگاه نرسیده و هنوز مدیریت جدید باشگاه در این خصوص با من صحبت نکرده است اما چیزی که برای من اهمیت زیادی دارد امضای متمم قراردادم نیست بلکه وجود آرامش در تیم است که این آرامش تا حدود زیادی با حمایت مسئولان و مدیرعامل باشگاه تحقق پیدا می کند.

قاسمپور تاکید کرد: البته در شرایط فعلی به واسطه نتایجی که بدست آورده ایم آرامش بر تیم حاکم است اما باید ببینیم در زمان هایی که نتیجه نمی گیریم آیا بازهم شاهد آرامش فعلی خواهیم بود.

وی درپاسخ به این پرسش که در نقل و انتقالات نیم فصل چه بازیکنانی جذب خواهید کرد، گفت: اگر مشکل مالی نداشته باشیم نیاز به جذب یک مهاجم و یک هافبک بازی ساز داریم البته ما دو جای خالی برای جذب یک بازیکن لیگ برتری و یک سهمیه بازیکن آسیایی داریم.

سرمربی تیم مس در پاسخ به این پرسش که آیا عنایتی در نیم فصل جدا خواهد شد، گفت: اگر خود عنایتی تمایل به ماندن نداشته باشد در صورت پیدا کردن یک جایگزین مناسب با انتقال او مخالفت نخواهم کرد.

وی در پاسخ به این پرسش که چه تغییری در مس ایجاد کرده اید که تیم بویژه طی سه هفته اخیر رقابت های لیگ برتر نتایج خوبی گرفته است، تصریح کرد: ما تغییر خاصی در تیم ایجاد نکردیم بلکه توپ های ما درون دروازه حریفان رفت در حالیکه در بازی های قبل با اینکه با کیفیت بالایی بازی می کردیم در این خصوص بدشانس بودیم ضمن اینکه بازیکنان ما نیز از تمرکز و اعتماد به نفس خوبی برخوردار شده اند.

سرمربی تیم فوتبال مس کرمان در پایان گفت: اگر مشکل و بحرانی برای تیم ما پیش نیاید، با پتانسیلی که در بازیکنان می بینم قهرمانی در جام حذفی و حتی رقابت های لیگ برتر را هدف گذاری کرده ایم.