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۲۹ آبان ۱۳۹۱، ۱۵:۱۲

کارگاه های آموزشی مصرف بهینه برق در قزوین برگزار شد

کارگاه های آموزشی مصرف بهینه برق در قزوین برگزار شد

قزوین- خبرگزاری مهر: کارگاه های آموزشی مصرف بهینه برق و ترویج فرهنگ قانون گرایی در استانداری قزوین برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دو کارگاه آموزشی با عنوان های مصرف بهینه برق و ترویج فرهنگ قانون گرایی ظهر دوشنبه برای مشاوران امور بانوان دستگاه های اجرایی استان در محل استانداری برگزار شد.
 
در کارگاه مصرف بهینه برق، برای حاضرین سرفصل هایی با عنوان های، ضرورت مدیریت مصرف انرژی مدیران فرآیند بهینه سازی مصرف انرژی، وضعیت مصرف انرژی در ایران و جهان، وضعیت منابع انرژی در جهان و ایران، آشنایی با لوازم برقی خانگی و راه کارهای کاهش مصرف توسط کارشناس شرکت توزیع برق استان قزوین توضیحاتی ارائه شد.
 
همچنین در کارگاه آموزشی ترویج فرهنگ قانون گرایی، سرفصل هایی با موضوعات، حقوق متقابل افراد در داخل شبکه خانواده و نقش نهاد خانواده در پیشگیری از وقوع جرم توسط استاد مربوطه مطالبی ارائه شد.
 
کد مطلب 1747756

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