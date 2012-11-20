قیمت کاغذ باعث شد از چاپ رمانم منصرف شوم

فرشته خدابنده، شاعر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مدتی بود که مشغول نوشتن یک رمان بودم، ولی شرایط موجود و همچنین قیمت کاغذ باعث شد برخوردهایی ببینم که فعلا از انتشار رمانم منصرف شدم. در حال حاضر مرتبا شعر و غزل می‌گویم که آن‌ها را کنار می‌گذارم تا اگر بشود در زمانی مناسب، چاپشان کنم.

وی افزود: گاهی اوقات کتاب‌هایی چاپ می‌شود که از لحاظ کیفیت بسیار پایین هستند. البته منظورم کیفیت دستوری و رعایت اصول ادبی و نگارشی است. برخی افراد چون از لحاظ مالی ساپورت هستند و پشتیبانی می‌شوند، می‌توانند هر مطلب و کتاب ضعیفی را وارد بازار کنند که هیچ ریشه‌ای ندارد. امروز مردم تشنه خواندن چیزهایی هستند که با روحیه‌شان سازگار باشد و ضعیف نباشد. اما متاسفانه بسیاری از آثاری که امروز چاپ می‌شوند، کتاب‌هایی نیستند که نامی از خودشان به جا بگذارند.

این شاعر جوان در ادامه گفت:‌ انتشار این کتاب‌هایی که هیچ نامی از آن‌ها باقی نخواهد ماند، در شرایطی که کتاب‌های خوب و لایق چاپ نمی‌شوند، اجحاف در حق هنرمندان دیگر است. نویسندگان و هنرمندانی هستند که توانمندی دارند، اما منتظر حمایت هستند. در مقابل کسی هست که هیچ ذوقی ندارد اما پول دارد و می‌تواند کتابش را چاپ کند.

خدابنده گفت: گروه دیگری از نویسندگان و شاعران هم هستند که در گروه توانمندان جا دارند، اما اگر به آثارشان نگاه کنیم و مثلا 5 کتاب داشته باشند، فقط کتاب اول و دومشان است که پخته و مطلوب است. چون بعد از آن دو کتاب دیگر تلاشی برای کشف چیزهایی که باید کشف کنند، نمی‌کنند و کتاب‌های بعدی‌شان فقط صرف این که شعر یا داستان یک حرفه است، چاپ شده‌اند. البته کتاب‌های بعد به خاطر اسم آن شخص به فروش می‌رود ولی دیگر نمی‌توان آن غذای روحی را در شعر یا داستانشان پیدا کرد.

شاعر مجموعه «شانه و گیسوی غزل» درباره رمان خود گفت: نگارش رمانم به پایان رسیده ولی هنوز نامی برایش انتخاب نکرده‌ام. این رمان به مسائل اجتماعی و فساد اخلاقی که به واسطه پیشرفت تکنولوژی ایجاد می‌شود، می‌پردازد. حجم آن هم حدود 300 صفحه شده است. این روزها دیگر باید رمان را مختصر و مفید بنویسی چون خواننده حوصله خواندن رمان حجیم را ندارد. درباره چاپ این کتاب هم با چند ناشر صحبت کردم، اما متاسفانه برخورد ناشرها طوری است که انسان فکر می‌کند،‌ می‌خواهند سرش را ببرند.

وی گفت: به خاطر شرایط فعلی و گرانی‌ها، برخی ناشرها می‌گویند پولی بده تا کتابت را چاپ کنیم؛ در حالی که این ناشرها با توانمندی ای که در سیستم پخش دارند می‌توانند کتاب را به خوبی به فروش برسانند و سود کنند. این‌گونه مسائل باعث شده که فعلا از انتشار رمانم منصرف شوم.