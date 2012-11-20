مهاجرت نخبگان سینماگر، مانع پیشرفت سینمای کرمانشاه است

به گزارش خبرنگار مهر، وضعیت سینما در کشور تاسف بار است و هر روز بدتر از قبل می شود، عده ای سینما را ملک پدری می دانند و عملا تیشه برداشته اند و ریشه این درخت نحیف را هدف گرفته اند.

میزان استقبال مخاطبین سینما هر سال رو به افول می رود و فیلم ها از رونق افتاده اند. مسئولین هم که دلیل قانع کننده ای ارائه نمی دهند.

می گویند تکنولو‍ژی پیشرفت کرده و دستگاه های سه بعدی و تلویزیون های بزرگ به خانه ها راه پیدا کرده است مردم دیگر علاقه ای به سینما نشان نمی دهند که این استدلال اشتباهی است و اگر اینطور بود در برخی کشورهای دیگر سینما باید سالها پیش از رونق می افتاد.

بهر حال وقتی حال و روز پیکره اصلی سینمای کشور این است دیگر نمی شود انتظاری از گروه های زیرمجموعه مثل انجمن های سینما جوان داشت.

این انجمن ها با وضعیت فعلی و شیوه های غلط در سیاست گذاری و تامین بودجه راه به جایی نمی برند و اگر تعطیل نشوند جای شکر دارد.

معاون آموزش سینما جوان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هم اکنون 60 دفتر انجمن سینمای جوان در کل کشور وجود دارد که همه زیر نظر دفتر مرکزی تهران فعالیت می کنند و حوزه فعالیت های این انجمن ها حمایت جوانان فیلم ساز و تامین تجهیزات برای ساخت فیلم ها که غالبا فیلم کوتاه هستند است که در تمام مراحل فیلم سازی سعی می شود امکانات لازم در حد امکان در اختیار این جوانان قرار گیرد.

ایوب بلندین افزود: اساس فعالیت و عضویت در سینما جوان به این صورت است که متقاضیان در آزمون هایی که برگزار می شود، شرکت می کنند و در صورت قبولی کلاس ها و دوره های این انجمن با شهریه 480 هزار تومان که این رقم یک دهم شهریه در تهران است.

وی ادامه داد: زمان دوره ها چهار ترم و 16درس طی مدت زمانی یک سال به هنرجویان آموزش داده می شود.

معاون آموزش سینما جوان کرمانشاه یکی از مشکلات سینمای کرمانشاه را مسئله مهاجرت دانست و گفت: جوانان این شهر متاسفانه به محض اینکه کاری انجام می دهند که با استقبال مواجه می شود و جوایزی می گیرند از کرمانشاه مهاجرت کرده و در تهران مشغول فعالیت می شوند.

بلندین افزود: این اتفاق به دلیل عدم حمایت مسئولین و نبود امکانات لازم برای فعالیت آنان در حوزه سینما است.

وی ادامه داد: از دیگر مشکلات قابل ذکر که انجمن های سینما جوان کرمانشاه با آن روبرو است بعد مادی است چرا که سینماهای جوان اساسا بودجه ای ندارد و اگر هم اعتباری تامین شود بیشتر جنبه حمایتی دارد که البته از سوی مسئولین قبلا حمایت می شدیم اما در حال حاضر و شرایط موجود نمی توان انتظار پیشرفت در زمینه سینما و حتی سایر رشته های هنری داشت.

وی در پایان افزود: نمی توانیم با این شرایط از آینده چیزی بگوییم اما با این وضعیت موجود و مشکل درآمد زایی انجمن ها آینده مبهم است اما باید خاطرنشان کنم که نگاه به هنر و خصوصا سینما در شرایط سخت بهتر جواب داده و پیشرفت مهمتری داشته و مسیر خود را پیدا کرده اما امیدوارم مسئولین به فکر باشند و عرصه را خالی نکنند.