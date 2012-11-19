ماه محرم بهترین فرصت برای آگاهسازی مردم از اهداف فرقه های دروغین است

حجت الاسلام علی خادمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه خوشبختانه با فعالیت شورای هیئات مذهبی در استان هیئتهای مذهبی انسجام پیدا کرده اند، اظهار داشت: در نقاط دیگر کشور حسینه ها و تکیه های بزرگ برای تجمع مردم وجود دارد اما متاسفانه این امر در لرستان مورد غفلت قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه در چنین شرایطی هیئتهای مذهبی باید در مساجد مراسم های عزاداری را برپا کنند، افزود: در این راستا با هیئتهایی که با ائمه جماعات مساجد و شورای هیئات مذهبی همکاری نکنند برخورد می شود.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان لرستان در ادامه با اشاره به وظایف مبلغان در ماه محرم بیان داشت: جریانهای فکری مختلفی مثل وهابیت ارزشهای اسلامی را نشانه گرفته و در جوانان نفوذ پیدا کرده اند و این موضوع مسئولیت مبلغان را سنگین کرده است.

حجت الاسلام خادمی با تاکید بر اینکه مبلغان و ائمه جماعات باید دین اسلام را برای جوانان تبیین کنند، یادآور شد: وظیفه خطیر مبلغان این است که فرقه های انحرافی را بشناسند و دروغها و انحرافهای این فرقه ها را برای جوانان بازگو کنند.

وی با اشاره به اینکه فرقه های دروغین با استفاده از لحن ملایم و جذاب سعی در جذب جوانان دارند، ادامه داد: مسجد مرکز تعلیم و بیان آموزه های دینی است و ماه محرم فرصت مناسبی برای تبیین این معارف برای جوانان است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان لرستان با اشاره به اینکه روحانیت از هزار و 400 سال پیش هادی مردم و در کنار مردم بوده است، تصریح کرد: ماه محرم بهترین فرصت برای آشنایی مردم با فرقه های دروغین و عرفانهای کاذب بوده و این امر وظیفه ائمه جماعات و مبلغان است.

حجت الاسلام خادمی یادآور شد: روحانیت همواره پرچم دار تبیین معارف اسلامی و مبارزه با انحراف بوده است.

وی در پایان خواستار همکاری دستگاه های ذی ربط در استان برای برگزاری هرچه باشکوه تر مراسم های عزاداری محرم در استان شد.