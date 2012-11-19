استان زنجان با بحران ایجاد باغ شهرهای غیرمجاز مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن مظفری ظهر دوشنبه در جلسه حفظ حقوق بیت المال و حفاظت از اراضی ملی به قانون حفظ کاربری اراضی مصوب در سال 74 اشاره کرد و افزود: متاسفانه به دلیل عملی نشدن این قانون در سال 85 این قانون اصلاح شد و این اختیار به برخی از دستگاه ها داده شد که در صورت مشاهده تخلف در تغییر کاربری اراضی با متخلفان برخورد کنند.

وی در ادامه به تاکیدات استاندار زنجان در برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز و ایجاد باغ شهر در حوالی استان اشاره کرد و با انتقاد از اینکه به رغم تمام توصیه ها هنوز اقدامات درخور توجهی در استان صورت نگرفته است ادامه داد: متاسفانه در حال حاضر با افزایش ساخت و ساز غیرمجاز باغ شهر مواجه هستیم.



حجت الاسلام مظفری افزود: طی یک هفته گذشته یک هزار هکتار از اراضی شهرستان زنجان در حال فروش و قطعه بندی شدن است.



دادستان عمومی و انقلاب زنجان با بیان اینکه استان با یک بحران در ساخت و سازهای غیرمجاز و ایجاد باغ شهرهای غیرقانونی مواجه است، افزود: این نوع ساخت و سازها موجب تخریب مراتع و جنگل های استان می شود.



وی در ادامه به ایجاد منطقه ای جهت ایجاد باغ شهرها و باغستان با نظارت دستگاه های مربوطه اشاره کرد و گفت: اراضی که تهدیدی برای مراتع و جنگل های استان نباشد گزینه مناسبی در این زمینه است.



حجت الاسلام مظفری در ادامه با اشاره به جهش قیمت زمین در استان زنجان گفت: در کل کشور زنجان تنها استانی است که در طول سال 2 بار انقلاب افزایش قیمت زمین در آن اتفاق می افتد.