لزوم اجرای الگوی دانشگاه الازهر/ توجه موازی به قرآن و عترت امتیاز مکتب تشیع است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد کاظم مدرسی ظهر امروز در مراسم تجلیل از قاریان و خادمان طرح "با قرآن در رمضان" در اداره تبلیغات اسلامی استان یزد اظهار داشت: دانشگاه الازهر مصر اکنون 500 هزار دانشجو دارد که شرط ورد دانشجویان به دانشگاه حفظ کامل قرآن کریم یا حفظ نیمی از آن و تعهد برای حفظ نیم دیگر قرآن است.

وی افزود: با این حساب اکنون این دانشگاه 500 هزار حافظ قرآن را تربیت می کند که به طور قطع به دلیل آشنایی این دانشجویان با کتاب خدا، به موفقیت بیشتری در زمینه آموزه های قرآنی می رسد.

مدرسی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: یکی از امتیازات مکتب شیعه، توجه موازی به قرآن و عترت است و در مکتب ما بر اساس دستور پیامبر (ص)، قرآن و عترت به عنوان دو ثقل موازی معرفی شده است.

مدرسی بیان کرد: متاسفانه در طول تاریخ با توجه به امکاناتی که در اختیار غیر شیعیان قرار داشت، شیعیان مورد طعن قرار می ‌گرفتند و می‌ گفتند که شیعه توجه کافی به قرآن ندارد و البته کم و بیش نیز انتقاداشان درست بود.

وی تصریح کرد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، با رهبری‌های امام خمینی (ره) و پس از ایشان مقام معظم رهبری، قرآن به عنوان یک اصل اساسی شناخته شد.

واعظ برجسته استان یزد با بیان اینکه قرآن برای همه بخش‌های زندگی روزمره، برخوردهای اجتماعی، مباحث سیاسی، فرهنگی، خانوادگی، اخلاقی و .... راهکار دارد، عنوان کرد: شیعه باید قرآن را مبین همه راه‌های زندگی بداند.

مدرسی یکی از بهترین اقدامات را ترویج قرائت قرآن دانست و گفت: یکی از حرکت‌هایی که مورد توجه عموم مردم استان یزد قرار گرفت، طرح با قرآن در رمضان بود که طی آن قاریان قرآن در ایام ماه مبارک رمضان هر روز به جزءخوانی قرآن می‌پرداختند.

وی از اقدام صدا و سیما، اداره کل تبلیغات اسلامی استان یزد، آستان مقدس امامزاده جعفر (ع) و همه دست‌اندرکاران این برنامه قدردانی کرد و خواستار ادامه این برنامه‌ها شد.