بارداری پس از 12سال انجماد تخمک/ بارقه امید برای زنان نجات یافته از سرطان

به گزارش خبرگزاری مهر، مونیکا زاپوتوزنی 45 ساله دوقلوهایش را از تخمک هایی به دنیا آورد که آنها را در سن 33 سالگی منجمد ساخته بود.

این زوج که سالها تحت درمان لقاح خارج رحمی (IVF) قرار داشتند فکر می کردند هرگز نمی توانند بچه دار شوند.

اما مونیکا سال گذشته باردار شد و دوقلوهای ناهمسانش به نام های مرسدس و گوادالوپ در ماه ژانویه و به روش سزارین به دنیا آمدند.

علاوه بر این اینکه این تولد بارقه امید را در دل نجات یافتگان از سرطان زنده می کند تا خودشان فرزندی به دنیا آورند.

این خبر برای زنانی نیز که مجبورند به خاطر شغلشان دیرتر صاحب فرزند شوند نیز خوشایند خواهد بود.

رکورد قبلی متعلق به زنی بود که توانست پس از هفت سال، از تخمک های منجمد شده صاحب فرزند شود.