به گزارش خبرنگار مهر، نصرت الله لطفی رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم ظهر دوشنبه در جلسه هماهنگی انتقال ضریح به شهرهای کشور و میدان آستانه قم اضافه کرد: تاکنون 70 درصد ضریح به کربلا منتقل شده و مابقی آن نیز در قم و 12 شهر دیگر با بدرقه گریان مردم و مسئولان منتقل خواهد شد.



لطفی بیان داشت: ضریح همزمان با روز دهم محرم و شام غریبان در میدان آستانه مستقر می شود و پس از قم در 12 شهر دیگر نیز بدرقه می شود



رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم اضافه کرد: بدرقه ضریح مطهر اباعبدالله(ع) از جوار بارگاه مطهر حضرت معصومه(س) آغاز می شود و پس از عبور از 12 شهر به مرزشلمچه می رسد.



لطفی اظهار داشت: اولین شهری که میزبان ضریح است تهران خواهد بود و بعد از آن با عبور از شهرهای ساوه و اراک به استان لرستان و شهرهای بروجرد و خرم آباد ارسال شده و در نهایت پس از ورود به استان خوزستان به مرز شلمچه می‌ رسد.



وی با بیان اینکه 70 درصد ضریح مطهر امام حسین (ع) به وسیله یک فروند هواپیمای متعلق به هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) به عراق منتقل و مورد استقبال باشکوه و معنوی مردم و مسئولان قرار گرفته تصریح کرد: باقیمانده این ضریح مطهر که بخش اعظم پنجره‌ های آن است نیز روز ششم آذرماه امسال (یازدهم ماه محرم) از قم به وسیله یک دستگاه تریلی به مقصد عراق حرکت می کند.