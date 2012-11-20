امیر محمدی‌چهر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرارسیدن ماه محرم و ایام عزاداری امام حسین(ع) و 72 تن از یاران باوفایش، اظهار کرد: هر سال با فرارسیدن ماه‌های محرم و صفر بسیاری از عاشقان امام حسین‌(ع) اقدام به ادای نذورات و پذیرایی از عزاداران حسینی می‌کنند که در این راستا مقداری از کالاهای مورد نیاز این هیئت‌ها توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت و از محل کالاهای تنظیم بازار در اختیار این هیئت‌ها قرار می‌گیرد و امسال نیز همانند سال‌های گذشته در این زمینه اقداماتی انجام شده است.



توزیع برنج با ارز مرجع 1226



معاون بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت قم، افزود: برای ماه محرم امسال حدود 100 تن گوشت منجمد گوساله با قیمت هر کیلو 14هزار و 500 تومان، 402 تن برنج هندی با قیمت هر کیلو 2 هزار و 500 تومان و برنج تایلندی با قیمت هر کیلو 700 تومان به هیئت‌های مذهبی استان قم عرضه می‌شود.



وی افزود: برنج‌های توزیعی با ارز مرجع 1226 تومان که کمترین ارز دولتی برای عرضه محصولات است، در اختیار هیئت‌های مذهبی استان قم قرار می‌گیرد.



به گفته محمدی‌چهر امسال روغن توزیعی در بین هیئت‌های مذهبی، همانند بازار آزاد و هر کیلو معادل سه هزار تومان عرضه می‌شود و از این رو در عرضه روغن توزیعی به آنها محدودیتی وجود ندارد.

گلایه‌های پارسال، دغدغه‌های امسال



سال گذشته و در اواسط دهه اول محرم بود که برخی از هیئت‌های مذهبی استان قم، به دلیل آن که برنج توزیعی از سوی سازمان بازرگانی را بی‌کیفیت و حتی غیر قابل پخت می‌دانستند، از پخت آن خوددداری و از این مسئله گلایه داشتند.



حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمد چهل اخترانی، رئیس شورای هیئت‌های مذهبی قم تأکید داشت که در زمینه نامرغوب بودن برنج‌های توزیعی شکایاتی از هیئت مذهبی رسیده است که نشان می‌دهد برنج‌های توزیع شده از سوی سازمان بازرگانی استان کیفیت و مرغوبیت لازم را ندارد.



محمدعلی بختیاری‌زاده دبیر شورای هیئت‌های مذهبی قم نیز گفته بود که برنج‌هایی که سازمان بازرگانی قم بین هیئت‌های مذهبی توزیع کرده نه تنها مرغوب نیست بلکه پخت آنها با مشکلاتی همراه بوده است.



وی با بیان اینکه برخی هیئت‌های مذهبی از دریافت این برنج‌ها از سازمان بازرگانی خودداری کرده بودند، گفت: شکایت فراوانی از نامرغوب بودن برنج‌های توزیع شده در بین هیئت‌های مذهبی به شورا رسیده است. نباید به گونه‌ای باشد که هر کسی هر چه بخواهد را به نام امام حسین(ع) در اختیار هیئت‌های مذهبی قرار دهد.



اما اکنون بختیاری‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر تأکید کرد: گلایه‌های ایام محرم سال گذشته هیئت‌های مذهبی در خصوص برنج‌های توزیعی سازمان صنعت و معدن قم به مساجد، تکایا و هیئت‌های مذهبی، به دغدغه جدی امسال آنها بدل شده است.



برنج و گوشت توزیعی امسال، کیفیت مطلوبی دارند



این در حالی است که معاون بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت قم در خصوص دغدغه‌های امسال هیئت‌های مذهبی قم نسبت به اقلام توزیعی این سازمان به دلیل کیفیت نامطلوب برنج‌های توزیعی سال گذشته، اظهار کرد: نوع برنج هندی که امسال قرار است 402 تن از آن، میان هیئت‌های مذهبی قم توزیع شود، از نوع برنج «محسن» که یکی از بهترین برندهای برنج هندی در بازار است توزیع می‌شود؛ ضمن آنکه این برنج با ارز مرجع 1226 تومانی یعنی با قیمت هر کیلو 2500 تومان است که 700 الی 800 تومان ارزان‌تر از قیمت آزاد آن در بازار است.

وی افزود: در خصوص برنج تایلندی نیز که قرار است 2 هزار تن از آن به هیئت‌های مذهبی عرضه شود، باید گفت که، اگر چه شاید کیفیت آن مناسب نباشد، اما به دلیل این که این نوع برنج نیز با ارز مرجع 1226 تومانی عرضه می‌شود، به قیمت هر کیلو 700 تومان ارائه می‌شود که واقعا قیمت مناسبی است.



محمدی چهر اظهار کرد: گوشت منجمد گوساله هم که قرار است 100 تن از آنها در بین هیئت‌های مذهبی عرضه شود از نوع گوشت گوساله برزیلی است که هم از نظر بهداشتی و هم از نظر کیفیت در حد مطلوب و استاندارد جهانی است.



گلایه‌ها می‌تواند به تشکر تبدیل شود



بختیاری‌زاده، دبیر شورای هیئت‌های مذهبی استان قم در این زمینه با بیان اینکه هیئت‌های مذهبی قم تاکنون اقلام توزیعی سازمان صنعت و معدن برای ایام محرم امسال را دریافت نکرده‌اند، اظهار کرد: با توجه به گلایه‌های فراوان سال گذشته هیئت‌های مذهبی در خصوص اقلام توزیعی سازمان صنعت منتظریم ببینیم که آیا کیفیت اقلام توزیعی امسال بهتر می‌شود یا خیر؟



وی با تأکید بر این که بهبود کیفیت اقلام توزیعی سازمان صنعت و معدن قم به هیئت‌های مذهبی، دیدگاه این سازمان را به هیئت‌های مذهبی و گلایه‌های سال گذشته آنان نشان می‌دهد، گفت: قطعا اگر کیفیت اقلام توزیعی امسال بهتر شده و مسئولان سازمان صنعت، از خود حسن نیت نشان دهند، هیئت‌های مذهبی قم، گلایه‌های سال گذشته خود را به تقدیر و تشکر تبدیل کرده و از مسئولان این سازمان قم قدردانی خواهند کرد.



دبیر شورای هیئت‌های مذهبی قم اظهار کرد: البته گفته می‌شود که مسئولان سازمان صنعت و معدن پیرو گلایه‌های ماه محرم سال گذشته هیئت‌های مذهبی قم به دلیل عرضه نامطلوب اقلام توزیعی، از ماه‌ها پیش با انجام رایزنی‌های مختلف، سعی در بهبود کیفیت اقلام توزیعی امسال کرده‌اند که امیدواریم این تلاش‌ها در عمل خود را نشان دهد.



بهبود کیفیت اقلام توزیعی به هیئت‌های مذهبی که محافل عزاداری امام حسین(ع) را تشکیل می‌دهند، نه تنها احترام به دغدغه هیئت‌های مذهبی و مسئولان آنها، بلکه احترام به دستگاه امام حسین(ع) و اهل بیت(ع) است و از این رو ضروری است که مسئولان امر نسبت به این مسائل توجه ویژه داشته باشند.

کمک‌های دولتی، حالت مردمی مجالس را از بین نمی‌برد



یکی از نکاتی که لازم است به آن پرداخته شود، نگاه ویژه‌ای است که مسئولان سازمان صنعت و معدن باید به مقوله توزیع اقلام مورد نیاز هیئت‌های مذهبی و مساجد، برای ادای نذورات آنها داشته باشند، چه آن که شاید برخی از هیئت‌های مذهبی و مسئولان آن، از امکانات مالی کافی برای ادای نذورات برخوردار نباشند و این طرح بتواند در مدیریت هر چه بهتر هیئت‌های مذهبی به کمک آنها بیاید؛ از سوی دیگر نباید این امر، موجب وابستگی این تشکل‌های مردمی شود، چرا که هیئت‌های مذهبی و محافل عزاداری اهل بیت(ع) از دیرباز به مردمی بودن شناخته می‌شوند.



در همین زمینه آیت‌الله سیدمحمد واعظ موسوی عضو مجلس خبرگان رهبری و از اساتید حوزه علمیه قم در گفتگو با مهر اظهار کرد: روشن است هر کسی در توان خود باید در مراسم‌های منتسب به اهل بیت عصمت و طهارت(ع) فعال باشد و با انجام وظیفه و ادای تکلیف، عشق خود را به اهل بیت(ع) و به ویژه دستگاه امام حسین(ع) نشان دهد.



وی افزود: علاقه حضور به این نوع مراسم‌ها و خدمتگذاری در آن، همیشه در قلب عاشقان اهل بیت(ع) بوده و در طول سالیان سال رنگ نباخته، بلکه هر سال پرشورتر از سال قبل شده است.



این عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: برای اینکه مراسم‌های عزاداری ایام محرم الحرام بیشتر سزاوار دستگاه اباعبدالله(ع) قرار گیرد، دولت و ملت باید دست در دست هم داده و امکانات اجرای این مراسم‌ها را با کمترین آفت‌ها فراهم کند.



وی با اشاره به اطعام عزاداران در محرم اظهار کرد: در این زمینه لازم است هر کس در حد توان خود، با قصد قربت و برای زنده نگاه داشتن نام و یاد عاشورا و کربلا قدم بردارد، اما باید توجه داشت که این عزاداری‌ها رنگ و بوی حزبی، دولتی و گروهی پیدا نکند، بلکه همانند گذشته عامه مردم و به ویژه افرادی که از توانایی مالی برخوردارند، در این مسیر گام بردارند و کمک کنند تا با بهترین نحو ممکن، این عزاداری‌ها در بین امت اسلامی برقرار و پاینده باشد.



آیت‌الله واعظ موسوی گفت: با این کمک‌های اندک دولتی و فراهم کردن برخی امکانات در هیئت‌های مذهبی، مسلما حالت مردمی این حرکت‌ها از بین نخواهد رفت؛ البته در این خصوص هم مراعات لازم است.

