نظارت بر کیفیت ساخت و نصب آسانسورها در قزوین ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی ظهر دوشنبه در جلسه شورای فنی که در محل استانداری قزوین برگزار شد اظهارداشت: شیوه های ساخت و ساز و مصالح ساختمانی امروزه بایستی به روز شود و بایستی متناسب با پیشرفت دنیای کنونی برای آنها نسخه پیچیده شود.

وی افزود: شورای فنی استان بایستی در خصوص کیفی سازی کارها در کلیه ساخت و سازها در استان سیاست گذاری کند و هیچ اتفاق عمرانی نباید از دید این شورا مخفی بماند و در کوچکترین و بی اهمیت ترین تا بزرگترین و با اهمیت ترین پروژه ها باید بطور مستمر بازدید شوند.

حبیبی نظارت مستمر بر آزمایشگاه های استان را نیز از دیگر وظایف مهم این شورا اعلام کرد و یادآورشد: آزمایشگاه های استان چشم، گوش و بازوی دستگاه های اجرایی هستند و اگر وظایف خود را در خصوص نظارت بر کیفی سازی مصالح در ساخت پروژه ها و کلیه ساخت و سازها در استان به خوبی انجام دهند بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.

وی، برضرورت آموزش و به روز کردن سیستم ها و دستگاه های آزمایشگاه های استان تأکید کرد و گفت: کمیته ای که برای نظارت کلی در استان تشکیل شده است بایستی به طور مستمر و با شیوه کارشناسی به انجام وظایف خود بپردازد.

در این جلسه نحوه و روند ساخت برخی پروژه های عمرانی استان مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت.