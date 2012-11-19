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۲۹ آبان ۱۳۹۱، ۱۵:۰۶

حبیبی:

نظارت بر کیفیت ساخت و نصب آسانسورها در قزوین ضروری است

نظارت بر کیفیت ساخت و نصب آسانسورها در قزوین ضروری است

قزوین- خبرگزاری مهر: معاون امور عمرانی استاندار قزوین گفت: شورای فنی استان نظارت بر کیفیت ساخت و نصب آسانسورها را جدی خواهد گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی ظهر دوشنبه در جلسه شورای فنی که در محل استانداری قزوین برگزار شد اظهارداشت: شیوه های ساخت و ساز و مصالح ساختمانی امروزه بایستی به روز شود و بایستی متناسب با پیشرفت دنیای کنونی برای آنها نسخه پیچیده شود.
 
وی افزود: شورای فنی استان بایستی در خصوص کیفی سازی کارها در کلیه ساخت و سازها در استان سیاست گذاری کند و هیچ اتفاق عمرانی نباید از دید این شورا مخفی بماند و در کوچکترین و بی اهمیت ترین تا بزرگترین و با اهمیت ترین پروژه ها باید بطور مستمر بازدید شوند.
 
حبیبی نظارت مستمر بر آزمایشگاه های استان را نیز از دیگر وظایف مهم این شورا اعلام کرد و یادآورشد: آزمایشگاه های استان چشم، گوش و بازوی دستگاه های اجرایی هستند و اگر وظایف خود را در خصوص نظارت بر کیفی سازی مصالح در ساخت پروژه ها و کلیه ساخت و سازها در استان به خوبی انجام دهند بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.
 
وی، برضرورت آموزش و به روز کردن سیستم ها و دستگاه های آزمایشگاه های استان تأکید کرد و گفت: کمیته ای که برای نظارت کلی در استان تشکیل شده است بایستی به طور مستمر و با شیوه کارشناسی به انجام وظایف خود بپردازد.
 
در این جلسه نحوه و روند ساخت برخی پروژه های عمرانی استان مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت.
کد مطلب 1747779

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